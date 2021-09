Feiern nur „dahoam“

Hofheim. Die Hofheimer waren in diesem Jahr erneut dazu angehalten, die „Kerbe dahoam“ zu feiern. Dennoch: So ganz ohne bewährte Rituale verlief das Wochenende nicht. Zumindest der ökumenische Gottesdienst auf dem Balthasar-Neumann-Platz wurde ausgerichtet. Viele Hofheimer nutzten den ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel unter der Leitung von Pfarrer Holger Mett von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Adam Malczyk von der katholischen Pfarrei.

Dazu sorgte der evangelische Posaunenchor für den musikalischen Rahmen und beendete den gutbesuchten Gottesdienst mit dem Kerbemarsch. Auch der Verein der Howwemer Karbeborsch und Kerbemädels war aktiv, legte mit „de Ausscheller“ bereits zum sechsten Mal die 56-seitige Kerbezeitung auf, die mit einer Auflage von 2000 Stück an alle Haushalte ging. Neben der letztjährigen Kerbered enthält das aufwendig gestaltete Werk etwa Portraits der kerbetreibenden Vereine, Rezepte, Eindrücke des Schubkarrenrennens oder Historisches aus Hofheim.

Musikbeiträge und Grußworte

„Auf die große Sause müssen wir noch einmal verzichten, kein Verein kann ein Stand im Kerbedorf herrichten“, wird Kerbemudder Heike Hildebrand zitiert. Deren aktuelle Kerberede gibt es seit Samstag auf den digitalen Kanälen, sie wurde vor zwei Wochen am Alten Rathaus aufgezeichnet. Mit dabei als musikalische Unterstützung der Posaunenchor, aber auch der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, die Kerbeborsch und Kerbemädels sowie Ortsvorsteher Alexander Scholl und Bürgermeister Goffried Störmer mit Grußworten zur Kerb.

„E bissl bedrückt“ von Corona präsentiert sich die Kerbemudder auf der Leiter, „Ich bin ach extra in schwarz herkumme, weil uns wurd die Kerb genumme“, fand Hildebrand einen gelungenen Einstieg. Gekonnt wurde von ihr glossiert, „was im letschde Johr so is passiert“. Die Übertragung der Alten Schule an die Stadt mit zu forcierender Bürgerbeteiligung hat die Rednerin aufgeschnappt: „E Schwimmbad für Howwe oder e Freizeithall fer die Kinner“, so die Anregung der Kerbemudder, „Drum handelt diesmal mit Vernunft und macht etwas für unsere Zukunft“, lautet ihr Appell.

Auch das Durcheinander an Coronaregeln war ein Thema: „Manchmal war es net zu fasse, was fer Regle wurde do geschaffe.“ Für den Hofheimer Rundwanderweg hat die Kerbemudder ebenso einen Wunsch: „E Weinrast orrer e Imbissbud, die stünden dem Rundwanderweg richtig gut.“ Vor der obligatorischen Kranztaufe gab’s noch ein Appell an die Lamberder Bosse: „Nächst Jahr wird bei uns kei Sperrzeit beschlosse, um als Lohn für unser Entbehre, drei Tage Party ohne Ende zu gewähre.“ fh