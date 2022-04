Feierlicher Festgottesdienst zur Kommunion

Hofheim. 15 Kinder feierten in der Hofheimer Balthasar-Neumann-Kirche am Sonntag ihren feierlichen Erstkommunionsgottesdienst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den sonst so feierlich zelebrierten Einzug wurde diesmal verzichtet. Der evangelische Posaunenchor eröffnete mit den Liedern „Deinem Heiland, deinem Lehrer“ und „Großer Gott wir loben dich“ den von Pfarrer Adam Malczyk geleiteten Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Den Gottesdienst gestaltete dann sehr abwechslungsreich die Musikgruppe „Spirit“ mit.

Am späten Nachmittag fand dann noch eine Dankandacht mit Weihe der Erstkommunionkinder an die Gottesmutter mit sakramentalem Segen statt. Im Dankgottesdienst am gestrigen Montag wurde die liturgischen Geschenke von Pfarrer Malczyk gesegnet. fh (Bild: fh)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2