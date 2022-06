Feierlicher Abschied

Lampertheim. Nach vielen Jahren wird der evangelische Kirchenchor in den Ruhestand verabschiedet. Voller Dankbarkeit für die vielen schönen Lieder und Motetten, die der Chor in den Gottesdiensten der Lukas- und der Luthergemeinde gesungen hat, sowie für die klangvollen Konzerte mit den anderen musikalischen Gruppen der Gemeinden oder auch mit Instrumentalisten der umliegenden Orchester, wird der Chor in einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr in der Domkirche verabschiedet, heißt es in einer Mitteilung.

Die Sängerinnen und Sänger werden für ihre Treue dem Chor und der Gemeinde gegenüber geehrt. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrerin Sabine Sauerwein zusammen mit Kantorin Heike Ittmann und dem Trompeter Alexander Petry. red