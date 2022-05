Feierliche Konfirmation in der Domkirche

Lampertheim. 35 Jugendliche haben am Wochenende in der Lampertheimer Domkirche ihre Konfirmation gefeiert. Gemeinsam mit Pfarrerin Kaja Kaiser (links) und Pfarrerin Sabine Sauerwein (rechts) sowie ihren Familien und Freunden begingen sie ihren großen Tag, auf den sie sich während des Konfirmandenunterrichts intensiv vorbereitet hatten. Die Konfirmation gilt als Bestätigung der eigenen Taufe. „Damit sagt man selbst zu: Ja, ich will weiter im Glauben unterwegs sein“, erklärte Pfarrerin Kaja Kaiser. Auch ein Patenamt dürfen die frisch Konfirmierten nun übernehmen und an den Wahlen – etwa zum Kirchenvorstand – teilnehmen. Die musikalische Umrahmung der Gottesdienste übernahmen Kantorin Heike Ittmann (Orgel), Falk Zimmermann (Trompete) sowie der Jugendchor Ephata. /( off

