Feierlich, reizvoll und berührend

Lampertheim. Geplant war eigentlich ein festliches Konzert zum 250-jährigen Bestehen der Kirche St. Andreas, aber die alles beherrschende Pandemie vereitelte alle dahingehenden Planungen. Um das Konzert wenigstens annähernd zu retten und allen Hygiene-Vorschriften Genüge zu tun, wurde die Idee geboren, in kleinen instrumental gebundenen Gruppen aufzutreten, berichtete die Vorsitzende des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKMV) Birgit Steube im Gespräch.

Die Ensembles hatten sich selbst zusammengefunden. Auch die Proben sowie die Musikauswahl erfolgte weitgehend in Eigenregie. Orchesterleiter Helmut Baumer blieb es vorbehalten, bei den Proben vorbeizuschauen und kleine Hilfestellungen zu geben.

In St. Andreas war es am Sonntagnachmittag soweit: Die Musiker konnten endlich wieder demonstrieren, dass sie ihr musikalisches Können nicht verloren haben. Zwar waren nur 50 Zuhörer erlaubt. Aber wer wollte, konnte auf YouTube der Aufführung folgen.

Pfarrer Christian Rauch begrüßte die Zuhörer und verwies dabei auf die besondere Konzertform, welche zu den Einschränkungen unserer heutigen Zeit passe. Zwar wird das Zusammensein erschwert, aber gleichzeitig der Zusammenhalt gefordert. Mit dem „Intro“ von Pachelbel begann das Trompetenensemble das Konzert gefolgt von einem Saxophontrio, welches zwei Spirituals vortrug. Das Trompetenensemble hatte mit „Wachet auf“ von J. S. Bach und „Macht hoch die Tür“ von Freylinghaus klassische Weisen gewählt. Feierlich und berührend erklangen die helltönenden Trompeten und verbreiteten eine adventliche Stimmung im Kirchenschiff.

In einer kurzen Adventsandacht predigte Pfarrer Rauch über die immerwährende Frage des Menschen, wo unser Weg hinführt und aufleuchtet. Wie spät ist es in der Nacht, wird von vielen Schlaflosen gefragt, die von zahllosen Gedanken gequält werden. Die Frage an Gott kann nicht beantwortet werden, denn alles ist zwar endlich, aber wie lange es dauert, ist für den Menschen ungewiss. „Jeder Morgen bringt einen neuen Tag“, so die tröstliche Botschaft.

Reichhaltiger Beifall

Modern wurde es mit dem Klarinettenensemble. „Colors of the Wind“ von Menken und „Music of the night“ von A. L. Webber erklang. Auch diese Gruppe zeigte Spielsicherheit und wusste klanglich zu überzeugen. Reizvoll auch beim folgenden „Tiefen Blechensemble“ der Zusammenklang von den sonoren Bässen mit den korrespondierenden hellklingenden Trompeten.

Nochmals erinnerte Pfarrer Rauch mit einem Gebet an die beginnende Adventszeit und forderte die Zuhörer auf, Gott zuzuhören, ehe ein Flötenensemble sowie ein Blechquintett die Aufführung des KKMV vervollständigten.

Den Zuhörern hat das Konzert gefallen, wie der reichhaltige Beifall nach jedem Stück bewies. Und auch die Musiker waren mit ihrer gebrachten Leistung zufrieden, wie Birgit Steube am Schluss betonte. Dabei muss man dem KKMV bescheinigen, dass er die Pandemiezeit musikalisch bis jetzt gut überstanden hat. Zwar fehlte in den Ensembleaufführungen der orchestrale Klang, der beim Zuhörer die gewohnte musikalische Resonanz erzeugt. Aber andererseits ermöglichte die Aufführungsform dem Zuhörer, sich mit den einzelnen Instrumenten und deren Schwierigkeit vertraut zu machen und um letztendlich das Zusammenspiel im Orchester besser zu verstehen und zu werten. Pfarrer Christian Rauch brachte auf den Punkt: „Es hat mir wunderbar gefallen.“

