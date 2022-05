FDP will Lampertheim optimieren

Lampertheim. Die Stadtverordnetenversammlung kommt am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Punkte.

So geht es beispielsweise um das Thema der mutwilligen Sachbeschädigungen, die regelmäßig am Lampertheimer Bahnhof festgestellt werden. Die CDU hatte in einer Anfrage zu einer entsprechenden Prävention gestellt. Im Zentrum steht dabei eine „Sicherheits- und Ordnungspartnerschaft“ zwischen Stadt, Landes- und Bundespolizei sowie der Deutschen Bahn.

Der Bahnhof wird immer wieder von Gewalttätern heimgesucht. © Berno Nix

Die FDP-Fraktion will einen Antrag einbringen, der die „Einführung und Etablierung“ eines bestimmten Qualitätsmanagementsystems vorsieht. Dieses System soll nach dem Willen der Liberalen in der Stadtverwaltung und in den städtischen Gesellschaften genutzt werden, um den wirksamen Einsatz von Ressourcen – „materiell, finanziell und personell“ – zu gewährleisten.

Schutzräume und Kitas

Außerdem haben die Christdemokraten bei der Stadtverwaltung angefragt, wie sich die Situation mit Blick auf Schutzräume in Lampertheim darstellt. Auch steht der Kinderstättenbedarfsplan 2022/2023 und die Zukunft der drei evangelischen Gebäude der Kita am Graben, der Kita Hüttenfeld sowie der Kita Falterweg auf der Agenda der Stadtverordnetenversammlung.

Das Gremium wird zudem über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 unterrichtet. In der Stadtverordnetenversammlung geht es außerdem darum, inwieweit sich die Stadtverwaltung zukünftig an der jährlich stattfindenden Aktion „Earth Hour“ beteiligen wird. Bei dieser Aktion schaltet die Stadt die Beleuchtung an städtischen Gebäuden aus, um ein Symbol für den Einsatz am Klimaschutz zu setzen. wol