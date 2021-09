Farbenfrohes Graffiti sorgt für Aufsehen

Hofheim. Die an der Einmündung von der Hofheimer Bahnhofstraße in den Bibliser Weg von Kindern und Jugendlichen hergestellte Graffitiwand der „Vorstadt“ wurde am Weltkindertag eingeweiht. Neben den Projektteilnehmern des vom katholischen Familienzentrum angebotenen Workshops konnte deren Leiterin Heike Kissel-Eltrop auch viele Elternteile, Ortsvorsteher Alexander Scholl sowie den Bürstädter Workshop-Leiter Jascha Held neben den Gastgebern Tanja und Michael Wahlig willkommen heißen.

Während eines dreitägigen Workshops hatten die 14 Teilnehmer unter Jascha Helds Anleitung die farbenfrohe Wand zum Thema „Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung“ mit mehreren Motiven erstellt. „Ihr seit Multiplikatoren, um Kinderrechte aufzugreifen“, freute sich Marion Milius, mit Patra Gahabka innerhalb des Familienzentrums für das Projekt verantwortlich, über die perfekte Umsetzung. Beeindruckt vom Ergebnis zeigte sich auch Ortsvorsteher Alexander Scholl. Heike Kissel-Eltrop sprach von tollen Rückmeldungen innerhalb der vergangenen fünf Wochen und stellte den idealen Platz im Ortskern Hofheims für dieses Projekt heraus, der bereits für viel Aufsehen bei vorbeikommenden Passanten gesorgt habe.

Einen Sonderapplaus und ein Bildpräsent gab es für die Familie Wahlig, die die Außenwand ihres Biergartens zur Verfügung stellte. Die im Workshop entstandene achtteilige Graffitiwand, durch die sich ein Regenbogen zieht, bildet die dritte von insgesamt 20 Stationen des Kinderrechtspfades, gefördert durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration. fh