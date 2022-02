Zum Bericht „SPD: Verwaltung zu unkritisch“ im „Südhessen Morgen“ vom 18. Februar.

Nutzung von Erdwärme im Ried durch kanadische Firma Eavor – der heilige Gral der Energie?

Zu schön, um wahr zu sein? Tiefengeothermie mittels geschlossenem Kreislaufsystem im Lampertheimer Ried: Reine Wärmeleitung, kein Flüssigkeitsaustausch, kein Explorationsrisiko, Prinzip Fußbodenheizung, regelbare Energieerzeugung, kein Risiko für Grundwasser. Klingt doch toll, aber auch erprobt und bewährt? Mitnichten.

Meines Wissens ist die Firma Eavor ein 2017 gegründetes kanadisches Start Up und hat gerade mal eine Demonstrationsanlage seit circa zwei Jahren am Laufen. Seit die Ölmultis BP und Chevron letztes Jahr 40 Millionen US Dollar in die Firma Eavor investiert haben, ist eine breite PR-Kampagne losgetreten worden. Fantasien werden beflügelt. Flowtex und Wirecard lassen grüßen. Die Einen wittern das große Geschäft (für Lampertheim?), die anderen anscheinend die Rettung des Klimas (durch Lampertheim?).

Deutschland scheint im Moment ideal zu sein für ausländische Konzerne aufgrund seiner Klima-Hysterie (Stichwort: Klimarettung durch Deutschland) und seiner unreflektierten Fördermentalität (Stichwort: Dänemarktrick bei Elektroautos - dt. Steuerzahler fördert den prämierten Tesla 3 Verkauf nach Dänemark).

Aber Fakt ist doch: Langzeiterfahrung: Null. Risikoerfahrungen: Null. Gewinne werden privatisiert, Risiken/Schadensbehebungen sozialisiert? Die Lampertheimer SPD hat daher meiner Meinung nach zu 100% Recht mit ihrer Aussage: „Verwaltung zu unkritisch“. Auch ist die Lampertheimer Verwaltung in der Vergangenheit nicht durch technische Expertise auffällig geworden.

Armin von Kalkstein, Lampertheim