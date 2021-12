Lampertheim. Es dauert einige Zeit, bis sich die Alpakas vorsichtig den Besuchern zuwenden. Ein Paar und mehrere Familien mit Kindern sind an diesem trüben Dezembertag zu dem ungewöhnlichen Treffen auf den Lampertheimer Rosenhof gekommen.

Eigentlich ist das Hofgut eine Pferdepension, in der Besitzer ihre Stuten und Hengste versorgen lassen. Doch die Lage am Ortsrand und in direkter Nähe

...