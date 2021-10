Falsche Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Lampertheim. Mit 2000 Euro sind am Dienstag zwei Männer im Stadtteil Hofheim geflüchtet, die sich als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben hatten. Die Männer hatten gegen 14 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße geklingelt. Unter dem Vorwand, die Anschlüsse überprüfen zu wollen, gelangten sie ins Haus und stahlen das Geld. Dabei gingen die Täter laut Polizei arbeitsteilig vor. Während der eine den Hausbewohner damit ablenkte, die Fernbedienung des Fernsehers zu drücken, sah sich der zweite schnell im Haus um. Das Vorgehen kam dem Hausbewohner seltsam vor und er sprach die beiden darauf an. Diese verließen daraufhin schnellstens das Haus.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim geht davon aus, dass die Männer im Zusammenhang mit vorangegangenen Fällen an der Bergstraße stehen. Im Gegensatz zu den bereits bekannten Vorfällen trugen die Täter dieses Mal Bundhose und Hemd und hatten Aktentaschen dabei, um ihr seriöses Aussehen zu unterstreichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06252/ 70 60.

