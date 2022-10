Die Corona-Fallzahlen steigen – auch in Lampertheim. Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag für die zurückliegende Woche für die Spargelstadt 375 Neuinfektionen erfasst, wobei längst nicht mehr alle Infektionen gemeldet werden. Die Inzidenz für den Kreis Bergstraße gab das Robert-Koch-Institut am Freitag mit 1184,5 an.

Dass die erwartete Herbstwelle im Rollen ist, bestätigt Apothekerin

...