Lampertheim. Die EU-Initiative klicksafe ruft zum Mitmachen beim internationalen Aktionstag für Onlinesicherheit auf. Social Media, Games oder Online-Shopping: Digitale Medien begleiten ganz selbstverständlich den Alltag, können aber auch Stress oder Suchtverhalten erzeugen. Welche Fähigkeiten benötigen also Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche für eine gesunde Balance? Und wie können verbindliche Regeln für den Medienkonsum in Job, Schule und Freizeit aufgestellt werden?

Die Stadtbücherei Lampertheim veranstaltet in Kooperation mit der Jugendförderung am Dienstag, 7. Februar, im Rahmen des wöchentlichen media.labs einen Workshop zum Thema „Fakt oder Fake – Der Wahrheit auf der Spur“.

Der Safer Internet Day, der am 7. Februar stattfindet, will im Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren. © klicksafe/Marcel Kusch

Bei der Suche nach den Wahrheiten kommen unterschiedliche Medien zum Einsatz. Die Aktion findet von 15 bis 18 Uhr statt und richtet sich an alle ab zwölf Jahre. Wer Lust hat teilzunehmen, kann an diesem Nachmittag ins media.lab kommen und einfach mitmachen. Das Angebot ist kostenlos.

Für nähere Informationen zum Workshop steht die Jugendförderung unter 06206/93 53 12 und per E-Mail jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung.

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos „Together for a better internet“.

Online-Kompetenz fördern

In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert. Die EU-Initiative klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und sie mit vielfältigen Angeboten beim kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen. Die EU-Initiative ist politisch und wirtschaftlich unabhängig. Sie wird in Deutschland koordiniert von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien NRW umgesetzt.

Klicksafe ist das nationale, deutsche Awareness-Centre, und wird gefördert durch das Digital Europe Programm (DIGITAL) der Europäischen Union. Seit 2008 koordiniert klicksafe auch das Safer Internet Centre DE, dem die Internet-Hotlines von eco, FSM und jugendschutz.net, sowie die Helpline Nummer gegen Kummer angehören. red