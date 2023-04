Fahrzeuge beschädigt

Lampertheim. Am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr ist es in Lampertheim in der Schwalbenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw am Straßenrand, schob diesen auf ein geparktes Motorrad und dieses wiederum auf ein anderes geparktes Auto. Pkw.

Der Fahrzeugführer ließ laut Polizei sein Fahrzeug am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. An den vier Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt über 10 000 Euro. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06206/9 44 00 zu melden. pol