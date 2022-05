Fahrräder von Nextbike nun auch in Neuschloß

Lampertheim. Die Tasche oder Jacke wird in das kleine Körbchen gelegt, und schon kann es für die registrierten Teilnehmer auf den himmelblauen Fahrrädern von Nextbike fast losgehen. Der Ortsbeirat von Neuschloß ist mächtig stolz auf seine VRN-Nextbike-Station, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Schließlich soll die Öffentlichkeit über die neue Errungenschaft im Lampertheimer Stadteil informiert sein. Es ist damit die neunte VRN-Nextbike-Station in der Spargelstadt. „Es ist eine Bereicherung für Neuschloß und eine praktische Ergänzung zum Bus“, freute sich Ortsvorsteherin Carola Biehal.

Lampertheim zahlt Zuschuss

Denn die frühere mobile Variante, das Ruftaxi, mit denen die Einwohner die Möglichkeit hatten, außerhalb der regelmäßigen Zeiten der Stadtbuslinien zu fahren, gibt es nicht mehr. Besonders wenn am späteren Abend kein Bus der Stadtverkehrslinie mehr fährt, sei das Bike Sharing ein zuverlässiges System, sagte Biehal. Bei den Ortsbeiratsmitgliedern stand solch eine Station des öffentlichen Fahrradverleihs auf dem Wunschzettel, und aufgrund eines vom Anbieter bewilligten Schmankerls, hat sich das Ansinnen nun erfüllt.

„Bisher waren an acht Standorten in Lampertheim die Mieträder aufgestellt“, erklärte Uwe Becher, der Fachdienstleiter Verkehr und Gewerbe. Die Stadt Lampertheim bezuschusse das System, das ein Bestandteil des Radverkehrskonzepts sei. Becher nannte das Beispiel, dass die Nutzer vom Stadtteil Neuschloß bis zum Bahnhof radeln können.

Am Vatertag hoch im Kurs

Außerdem sei ein großer Vorteil von der Fahrradmietung, dass ein VRN-Nextbike auch städteübergreifend im VRN-Gebiet genutzt werden kann. So könne mit den blauen Fahrrädern etwa nach Hemsbach oder Heppenheim gefahren werden. „Zum Vatertag standen in Lampertheim die Leihfahrräder hoch im Kurs“, hatte der Ordnungsamtschef erfahren. Er fügte hinzu: „Diese Fahrradausleihe ist App-basiert und problemlos.“ Auf der Webseite VRN-Nextbike kann sich der Interessent kostenlos registrieren.

Für die VRN-Nextbike-Station in Neuschloß habe sich die ehemalige Bushaltestelle L3110/Forsthausstraße, Durchgang zum Birkenweg, gut angeboten. Auch der stellvertretende Ortsvorsteher von Neuschloß, Michael Bayer, ist begeistert. Vor allem, wie er sagt, über die mögliche asymmetrische Nutzung und die Ergänzung des Busverkehrs als Anschluss an die verspätungsanfälligen Züge der Riedbahn.

Bayer sieht den Fahrradverleih auch deshalb als Gewinn an, weil dann die Hin- und Rückfahrt nicht gleich sein müsse, wie wenn man mit dem eigenen Fahrrad unterwegs sei. Obendrein gebe es ideale Preismodelle für Fahrten von Neuschloß in die Kernstadt und innerhalb des Stadtzentrums.

Für 60 Euro im Jahr oder zehn Euro im Monat für alle Fahrten ist die erste halbe Stunde frei. „Das sind geringe Gebühren statt der Investitionen in ein eigenes Fahrrad“, betont Michael Bayer. Da es Nextbike deutschlandweit gebe, könne auch in Mannheim und Frankfurt ein solches Zweirad genutzt werden. „Ohne ein Rad in der Bahn mitschleppen zu müssen“, hob der stellvertretende Ortsvorsteher von Neuschloß hervor.

