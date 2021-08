Fahrrad von Anfang an auf Erfolgskurs

Lampertheim. Während der Corona-Pandemie erlebte besonders eine Sportart einen wahren Boom: das Radfahren. Aber auch in früheren Jahren waren Drahtesel in Lampertheim beliebte Sportgeräte. Das lag zum einen daran, dass man sowohl alleine, als auch zu mehreren mit dem Rad unterwegs sein kann. Und auch, dass es im Ried relativ flach ist, was dazu führt, dass hier sehr viel häufiger in die Pedale getreten wird, als beispielsweise im hügeligen Odenwald oder der Pfalz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass das Fahrrad im 19. Jahrhundert erfunden wurde und bald eine immer größere Popularität erfuhr, hängt mit einem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahre 1815 zusammen. Die Eruption war eine der schwersten seit Menschengedenken. Aufgrund der vulkanischen Asche, die er in die Höhe spie, kam es zu einem Klimawandel, der nicht nur die unmittelbare Umgebung betraf, sondern auch Europa und Nordamerika. Der Himmel verdunkelte sich monatelang

Der englische Maler William Turner und der deutsche Künstler Caspar David Friedrich haben diese Stimmung in ihren Gemälden eingefangen. Auch heißt es, dass der berühmte Schauerroman „Frankenstein“ sonst nicht entstanden wäre. Denn in diesen dunklen Sommermonaten saß Mary Shelley mit anderen Schriftstellern in Genf in der Schweiz fest. Aufgrund des schlechten Wetters konnten sie ihre Unterkunft kaum verlassen. Und so erzählten sie sich gegenseitig von ihnen erfundene Gruselgeschichten zur Unterhaltung, eben auch die von Frankensteins Monster.

In der Realität kam es durch das „Jahr ohne Sommer“, wie man 1816 später nannte, zu ganz anderen Horrorszenarien, nämlich zu großen Missernten mit Hungersnöten und Krankheiten. Aus Mangel an Nahrung wurden schließlich sogar die Pferde geschlachtet und gegessen. Als Folge davon fehlten die Fortbewegungsmittel, wie Reitpferde oder Zugpferde für die Kutschen und Wagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Jahre 1817 präsentierte der Freiherr Karl von Drais seine einspurige Laufmaschine als Alternative zum Pferd, besser bekannt als die später nach ihm benannte „Draisine“. Zunächst bewegte man das Laufrad durch wechselndes Abstoßen mit den Füßen voran, wodurch man erstaunliche Strecken zurücklegen konnte, bis zu 15 Kilometer pro Stunde. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Pedalantrieb erfunden. In den folgenden Jahren wurde das Fahrrad immer mehr weiterentwickelt und stieß auch bei der Bevölkerung auf zunehmendes Interesse. Das Hochrad sah zwar imposant aus, doch wenn der Fahrer aus dem Sattel kippte, konnte der Sturz aus der Höhe lebensgefährlich sein. So setzte sich auch in Lampertheim immer mehr das Niederrad durch.

In ganz Deutschland bildeten sich Vereine, in denen das Radfahren zur sportlichen Ertüchtigung praktiziert wurde. Auch in Lampertheim gab es im Jahre 1898 bereits einen Velociped-Club. Velociped bedeutete wortwörtlich „Schnellfuß“, von den lateinischen Wörtern velox (schnell) und pes (Fuß) abgeleitet. Oder die Sportler, die auf die Marke „Viktoria-Blitz“ schworen, einem der ersten Fahrräder von Opel.

Das Fahrrad diente aber nicht nur dem Vergnügen, es erlangte immer größere Bedeutung als Transportmittel für Einkäufe. Milchhändler und Spargelbauern fuhren damit auch ihre Erzeugnisse zu den Kunden. Und der städtische Ausrufer Ludwig Beck, genannt „Hebbes“, kurvte nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Rad kreuz und quer durch Lampertheim, um die Neuigkeiten zu verkünden.

Kam der Bischof zur Firmung in die Gemeinde, dann wurde er bereits an der Wormser Brücke von hiesigen Reitern und Fahrradfahrern abgeholt und in die Spargelstadt geleitet. Und viele Lampertheimer, die in Mannheimer Werken arbeiteten, fuhren mit dem Rad den Damm entlang über Kirschgartshausen und Sandhofen zur Arbeit in der Papyrus, zum Benz, Boehringer und Bopp & Reuther. Oder auch zu den Draiswerken, die es ohne die Erfindung des Laufrads gar nicht erst gegeben hätte. Drais selbst starb übrigens verarmt und fast entmündigt im Dezember 1851 in Karlsruhe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3