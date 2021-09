„Wenn Lampertheim den Fluten weichen muss – Ausblick in die Welt von Morgen und Übermorgen“ – so ist die nächste Veranstaltung des Geopark-vor-Ort-Teams am kommenden Sonntag, 12. September, von 14 bis 16.30 Uhr überschrieben.

„Ich habe das etwas Drastisch formuliert“, räumt Marius Gunkel (Bild), der die Führung über den Biedensand als Geopark-Vor-Ort-Begleiter leiten wird, ein. Doch

...