Evelyne Hein tritt kürzer

Rosengarten. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren aus Lampertheim verlebten kürzlich glückliche Stunden fernab des hektischen Alltags bei Kaffeetrinken und weihnachtlichem Programm. Das Helferteam um Evelyne Hein hatte zur Weihnachtsfeier in das Rosengärtner Gemeindehaus eingeladen, Kuchen gebacken und den Saal festlich dekoriert.

Evelyne Hein setzte rund zehn Jahre ihr organisatorisches Talent ein und gestaltete die Seniorennachmittage im Rosengarten aus. Obendrein ist sie seit 20 Jahren in der Seniorenbegegnungsstätte Lampertheim Alte Schule aktiv und leitet das Volksliedersingen und das Bingo-Spiel.

Jetzt, im Alter von 90 Jahren wolle Evelyne Hein etwas kürzertreten. Die Planung und Durchführung des monatlichen Rosengärtner Seniorentreffs hat sie nun in die Hände von Marion Wegerle gelegt. Die Aktivitäten in der Lampertheimer Kernstadt möchte die fitte Seniorin weiter ausführen.

Aufgrund ihres großen Engagements für die Gemeinde Rosengarten – beider Konfessionen – und für die Gemeinschaft allgemein wurde Hein geehrt. „Du bleibst unsere Beraterin“, erklärte Wegerle. „Evelyne Hein ist heute das letzte Mal als Verantwortliche dabei“, berichtete Veronika Veerhoff, die Pfarrerin der Evangelischen Magnus- und Matthäusgemeinde Worms. Sie hob Heins Einsatzbereitschaft hervor: „Die Organisatorin war immer da, wenn sie gebraucht wurde.“ Auch Marianne Dreier vom Kirchenvorstand sagte Evelyne Hein herzlichen Dank und sprach über die langjährige Freundschaft und dass das Duo zusammen viel bewegt habe. Ob im parteipolitischen (CDU) oder im christlichen Bereich, Evelyne Hein habe sich für das Gemeinwesen stark gemacht, sie habe Ideen eingebracht und Probleme gelöst.

Ihr Einsatz sei für sie eine Selbstverständlichkeit gewesen. Da habe es kein großes Gerede gegeben, sondern Hein habe angepackt. Selbst während der Corona-Pandemie machten Hein und das Team tapfer weiter und unterstützten die anderen Seniorinnen und Senioren. „Wir danken dir auch, weil du Ökumene lebst“, hob Dreier hervor. Außerdem lobte das Kirchenvorstandsmitglied das Helferteam, da es mit seiner Tatkraft die Veranstaltungen arrangiere.

Damit die Weihnachtsfeier besinnlich werde, hatten die Helfer den Raum in funkelndes Kerzenlicht getaucht, die Organistin Marie Elisabeth Hechler griff in die Tasten des Klaviers und stimmte das Kirchenlied „Macht hoch die Tür“ zum Mitsingen an und anschließend wurden Geschichten rund um die Weihnachtszeit vorgetragen. Birgit Degen gab das Gedicht „Weihnachtsstress“ zum Besten, in dem sich Gestresste vornehmen, das Weihnachtsfest im nächsten Jahr ruhiger angehen zu lassen.

Der katholische Pfarrer Dr. George Ambadan, der Pfarrgruppe Worms-Nordstadt und der Liebfrauenkirche, lud die Anwesenden dazu ein, sich gemeinsam mit Gott auf den Weg zur Krippe zu machen: „Gott, ist ein mitgehender Gott, er will dort sein, wo die Menschen sind“. Pfarrerin Veerhoff erzählte die Geschichte „Das Geschenk der Weisen“, die sich in New York zugetragen haben soll. Ein junges Ehepaar lebt in Armut. Unabhängig voneinander finden sie einen berührenden Weg sich zu beschenken.

Dann klopfte es an die Saaltür und Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Rosengarten kamen mit ihren Erzieherinnen hereinspaziert. Mit zarten Stimmchen sangen die Kinder Rolf Zuckowski „Weihnachtsbäckerei“ und verteilten an die Seniorinnen und Senioren selbstgebastelte Geschenke. Marion Wegerle erklärte den Feiernden noch, dass zum Treff im Rosengarten alle Seniorinnen und Senioren willkommen sind. Sie dankte ihrer Familie, insbesondere ihrem 14-jährigen Enkelsohn Jakob Gölz, für die Unterstützung bei der Durchführung der Begegnungen.