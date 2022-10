Evangelischer Bund erkundet Katharinenkirche

Lampertheim. 29 Teilnehmende zählte der traditionelle Jahresausflug des Evangelischen Bundes Lampertheim, der sie unter anderem bei strahlendem Herbstwetter zur Katharinenkirche in Oppenheim führte. Bei einer gut einstündigen Führung erfuhren sie nicht nur Interessantes zur Baugeschichte dieser sehr eindrucksvollen Kirche, sondern auch über Martin Luther und die Reformation in Oppenheim. Der Besuch in einem gemütlichen Oppenheimer Weinlokal bildete den Abschluss des Ausflugs. Gut gelaunt traf die Gruppe um 19 Uhr wieder in Lampertheim ein. Unser Bild zeigt die Teilnehmenden vor der Katharinenkirche in Oppenheim. red (Bild: Ev. Bund Lampertheim)

