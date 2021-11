Essen im Hochhaus in Lampertheim angebrannt

Lampertheim. Weil ein Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte, ist die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim mit 25 Einsatzkräften in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr zum Hochhaus in der Carl-Lepper-Straße ausgerückt. Dort stellte sich heraus, dass ein Essen auf dem Herd in einer Wohnung im fünften Stock angebrannt war.

Der Melder hatte auf die starke Rauchentwicklung reagiert. Wie Stadtbrandinspektor Sven Gleißner auf Anfrage berichtete, haben die Einsatzkräfte lediglich mit einem Lüftungsgerät den Qualm aus der Wohnung geblasen. Der männliche Bewohner wurde an den Rettungsdienst übergeben, um sicherzustellen, dass er durch den Rauch keinen Schaden genommen hatte. swa