ESS öffnet Türen für Interessierte

Lampertheim. Die Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) lädt am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 12 Uhr ein zu einer Infoveranstaltung über die unterschiedlichen Bildungsangebote an der Schule. Sie findet in Präsenz statt. Es gilt die 2Gplus-Regel. Die ESS ist eine berufliche Schule mit einem breitgefächerten Bildungsangebot sowohl im Vollzeit- als auch Teilzeitbereich. Im Vollzeitbereich bietet die ESS Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten, einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren Bildungsabschluss mit beruflichem Schwerpunkt in Mechatronik, Sozialwesen oder Wirtschaft und Verwaltung zu erreichen. Des Weiteren ist es möglich, die Fachhochschulreife zu erwerben. Dies ist mit einer kaufmännischen oder sozialpädagogischen Orientierung möglich.

Im sozialpädagogischen Bereich der ESS werden Sozialassistenten sowie Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Seit zwei Jahren ist neben der Vollzeitausbildung auch die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA) möglich. Die Ausbildung in Vollzeit wird durch das Aufstiegs-BAföG finanziell unterstützt. Im kaufmännischen Bereich liegen die Schwerpunkte in einer soliden kaufmännischen Grundausbildung sowie auf den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch. Computerfans erhalten Einblicke in Standardsoftware, Netzwerktechnik, Datenbankaufbau und Webdesign. Im dualen System bildet die ESS Verkäufer, Kaufleute für Büromanagement und Industrie- und Einzelhandelskaufleute aus. Die Werkstätten für Mechatronik und Holztechnik werden immer wieder mit modernen Geräten und Maschinen ergänzt. red

Info: www.elisabeth-selbert-schule-lampertheim.de.

