Es rumpelt in der Pflege

Lampertheim. An diesen Sommer dürften sich die Menschen besonders gut erinnern. Inflation, steigende Energiepreise und drohende Gasknappheit im Winter stellen den Alltag in einigen gesellschaftlichen Bereichen schon jetzt auf die Probe.

Ein Beispiel dafür ist die Diakoniestation Lampertheim. Dutzende Mitarbeiter sind täglich im Stadtgebiet unterwegs, versorgen über 300 gebrechliche und kranke Menschen. Ein großer Teil der Patienten sind Senioren. „Wir haben definitiv im Moment mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen. Vor allem der teure Kraftstoff für unsere 35 Fahrzeuge ist ein Problem“, sagt Werner Hahl, der Vorsitzende der Diakoniestation.

Preis gestiegen

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren die Spritpreise auf Rekordniveau geklettert. Jetzt ist beispielsweise Diesel zwar etwa 30 Cent günstiger als Anfang März. Kraftstoff bleibt aber insgesamt teurer als vor dem Krieg im Osten Europas. Wie Rettungsdienste und Feuerwehr könnten auch Pflegestationen nicht auf Mobilität verzichten, sagt Hahl.

„Hinzu kommt, dass beispielsweise auch die Kosten für Pflegeutensilien in jüngster Zeit angezogen haben“, fügt er hinzu. Egal ob Spritzen, Katheter oder Verbandsmaterial – die aktuelle Pauschale für die Haushaltsbesuche müsse zeitnah angepasst werden. Letztendlich führe wohl kein Weg an Verhandlungen zwischen Wohlfahrtsverbänden und den Kostenträgern, etwa Krankenkassen, vorbei. „Entsprechende Verhandlungen mit den Spitzenverbänden der Kostenträger laufen bereits“, sagt der Vorsitzende der Diakoniestation.

Doch noch ist nichts entschieden. Fest steht, dass die aktuellen Preissteigerungen nicht von heute auf morgen ausgeglichen werden können. So gebe es bisher beispielsweise noch keine echte Alternative zu den Spritfressern auf Lampertheims Straßen, wie Uta Herwig sagt. Die Geschäftsführerin der Diakoniestation in der Hospitalgasse erinnert daran, dass die Pflegekräfte nicht nur in der Kernstadt, sondern etwa auch in Neuschloß, Hüttenfeld oder Hofheim unterwegs sind. „Leider gibt es aktuell keine andere Möglichkeit, als das Auto zu nutzen“, sagt Herwig.

So führten die Frauen und Männer der Pflegestation stets große Taschen zur Versorgung ihrer Patienten mit sich. Mit einem Lastenrad komme man da nicht weit. Allerdings sei geplant, den 35 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark auf E-Mobilität umzustellen. Im Oktober soll das erste E-Fahrzeug bei der Diakoniestation genutzt werden, bereitgestellt wird das Auto von der Diakonie-Stiftung. Bis jedoch sämtliche Fahrzeuge ersetzt sind, dürfte es allerdings noch einige Jahre dauern, wie die 62 Jahre alte Geschäftsführerin sagt. Das ändert jedoch nichts an den aktuellen Problemen, wie sie hinzufügt. So würden die Spritpreise für die zahlreichen Fahrten über die festgelegten Zuschüsse aus der Pflegeversicherung gezahlt.

Da die Diakoniestation aber nicht die Beiträge für ihre Patienten erhöhen wolle, sei unklar, wie sich große Preissteigerungen an der Zapfsäule künftig bezahlen lassen. Auch gebe es wenig Möglichkeiten, Geld beim Personal oder sonstigen Ausgaben einzusparen. Wie die Verhandlungen mit den Kostenträgern ausgehen, ist zurzeit noch offen. Zumal aktuell noch niemand sagen kann, ob das Gas im Winter wirklich so knapp wird wie befürchtet. Wie die Kommunen, so müssen sich daher auch Einrichtungen wie die Diakoniestation und die Menschen darauf vorbereiten, Energie einzusparen.

Netzwerk anzapfen

„Die Patienten aktuell stärker zu belasten, wäre daher ebenfalls schwierig“, sagt die Geschäftsführerin. Denn steigende Preise für Kraftstoff, Lebensmittel und sonstige Güter belasteten die Menschen schon heute, wie sie hinzufügt. So stehe zu befürchten, dass manche Frauen und Männer im Winter die Heizung abdrehen, was mit Blick auf Gesundheit und Wohlbefinden äußerst problematisch wäre.

Um die ärgsten Folgen zu mildern, versuche man mit Kirchen oder mit der Lampertheimer Tafel ins Gespräch zu kommen, um Unterstützung für die bedürftige Patienten zu organisieren. „Wir versuchen, unser Netzwerk anzuzapfen. Das ist das Gebot der Stunde“, sagt Herwig. Dabei sei man nicht nur mit gemeinwohlorientierten Institutionen im Gespräch, sondern auch mit Sanitätshäusern und Angehörigen der pflegebedürftigen Kunden.