„Es ist alles gut, wie es ist“

In einem einzigen Augenblick änderte sich das Leben von Florian Sitzmann komplett: Am 31. August 1992 verlor er mit 15 Jahren bei einem Unfall auf der Autobahn beide Beine. Nach der Not-Operation lag er mehrere Tage im Koma. Es dauerte Wochen und Monate, bis er sich in ein selbstständiges Leben zurückkämpfte. Inzwischen ist der 46-jährige Vater von drei Kindern bekannt als erfolgreicher

...