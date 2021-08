Erstmals Schulluft geschnuppert

Lampertheim. Alles hat ein Ende. Das gilt auch für die Schulferien. Seit Montag heißt es auch für die Schüler in Lampertheim wieder die Schulbank zu drücken. Am Dienstag feierten die Abc-Schützen ihre Einschulung. Corona-bedingt wurde von der Leiterin der Pestalozzischule, Michaela Ohse-Beck, und ihrem Lehrerinnenteam die feierliche Veranstaltung auf dem Schulhof durchgeführt, bevor die Mädchen und Jungen mit ihren Klassenleiterinnen Britta Gruhn (1a) und Cornelia Hallenberger (1b) in die Klassenräume gingen und die Neulinge ein wenig Schulluft schnuppern konnten.

„Normalerweise haben die Zweitklässler für die neuen Schüler etwas aufgeführt, aber das geht wegen Corona nicht. Wir dürfen ja nicht singen“, erklärte die Musiklehrerin Monika Forstbach. Sie begleitete die Feier auf dem Piano. Weil das Willkommensgeschenk der Großen ausbleiben musste, nahm Schulleiterin Ohse-Beck das Mikrofon in die Hand und bat die Neuen, auf den Bänken im Schulhof klassenweise gegenüber Platz zu nehmen. Den Schulrucksack auf dem Rücken oder vor sich abgestellt und die Schultüte fest in den Händen haltend, warteten die Abc-Schützen gespannt, was auf sie zukommt.

Eine gewisse Spannung lag in der Luft, aber nicht nur bei den Schulanfängern, auch bei den Eltern, Geschwisterkindern, Großeltern und weiteren Angehörigen. Die Familienmitglieder äußerten sich glücklich darüber, dass sie die Einschulfeier miterleben durften. Und auch die Jungen und Mädchen waren freudig erregt, schließlich waren sie die Hauptpersonen.

Zahlreiche selbstgebastelte kunterbunte Schultüten waren zu entdecken, die augenscheinlich prall gefüllt und deshalb schwer zu tragen waren. So wie Jakob, Eda, Ela, Laura und Luca blickten die Abc-Schützen erwartungsvoll nach vorn auf Schulleiterin Ohse-Beck. Ganz kurz durften sie sich den Mund-und Nasenschutz abnehmen und sich anlächeln. Hessenweit werden zwei Präventionswochen durchgeführt und darum müssen die Schulkinder auch im Unterricht und auf dem Schulhof die Masken tragen. „Aber es werden auch Maskenpausen gemacht“, versprach Ohse-Beck und bedauerte: „Es sind schwierige Zeiten.“

Dreimal wöchentlich testen

Dennoch freue sich das Lehrerkollegium, dass sie das Schuljahr relativ gut beginnen könnten. Es werde auch keinen Distanz- oder Wechselunterricht geben, hatte Hessens Kultusminister Alexander Lorz versprochen. Allerdings bedeutet die Teilnahme am Präsenzunterricht auch: Testen. Diese Corona-Tests müssen dreimal pro Woche absolviert werden. Der Schnelltest kann selbst oder in Bürgertestzentren durchgeführt werden. Die Eltern hatten von der Schulleitung Informationsmaterial, Einverständniserklärungen und Testhefte erhalten.

Im Rahmen der Feier wurde auch das Personal der Schülerbetreuung vorgestellt. Der Eintritt in die Schulzeit sei etwas ganz Besonderes, das sei ein Meilenstein im Leben der Kinder, betonte Ohse-Beck. Doch dieser neue Lebensabschnitt mache auch etwas mit den Eltern, denn es kämen einige Veränderungen auf die Familie zu. Es bedeute, ein Stück loszulassen. Vielleicht quälten das eine oder andere Familienmitglied einige Gedanken: „Wird mein Kind zurechtkommen?“ oder „Wird es glücklich sein?“ Dass die Grundschüler mindestens zufrieden sein könnten, das mache sich das Kollegium zur Aufgabe.

Ohse-Beck fragte einige Kinder, was sie in der Grundschule gerne lernen möchten. „Schreiben und Lesen“, waren die Antworten. „Ihr werdet viel lernen, ihr werdet aber ebenso viel Spaß haben“, beteuerte die Schulleiterin. Sie wünschte den Schulanfängern sonnige Grundschultage, auch wenn es mal kurz regnen sollte.