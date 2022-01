Erstes Ordensfest als „Drive In“

Lampertheim. Die Fastnachter des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß 1956 Lampertheim müssen wegen der Pandemie ihre gewohnten närrischen Pfade verlassen. Den neuen Weg schlagen sie gleichwohl mit einem weinenden und einem lachenden Auge ein: Denn obwohl ihnen schwer ums Herz ist, freuen sie sich, einige Alternativen gefunden zu haben.

Während einige Veranstaltungen ganz abgesagt werden, findet der Rathaussturm am Freitag, 21. Januar, 14.11 Uhr, statt. Selbstverständlich unter den aktuellen Corona-Regelungen. Am kommenden Sonntag, 9. Januar, feiern die rot-weißen Narren ihr erstes Drive-In-Ordensfest. Dieses Fest, bei dem die Karnevalisten ihre Jahresorden austauschen sowie Sponsoren und Politiker ehren, ist ein Event für geladene Gäste. Auf dem Parkplatz der Hans-Pfeiffer-Halle wollen die Karnevalisten ein großes Zelt für die Veranstaltung aufstellen, sagte der Vereinsvorsitzende Holger Braun im Gespräch mit dieser Redaktion. Wie es bei einem Drive-In üblich ist, können die Gäste an dem Event teilnehmen, ohne aus dem Fahrzeug auszusteigen. Nur Geimpfte und Genesene erhalten Zugang, weiterhin sind die AHA-Regeln einzuhalten. roi