Erster Wintercup mit viel Zuspruch

Lampertheim. Bereits zum zweiten Mal in Folge fielen bei den Fußballern des TV Lampertheim (TVL) die traditionellen Hallenturniere für Jugendmannschaften im Januar aufgrund der Corona-Pandemie aus. „Erneut eine große Enttäuschung für die jungen Nachwuchskicker“, so Jugendleiter Martin Schneider. Doch in diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen der Jugendabteilung etwas Neues einfallen lassen und ein Winter-Fußballturnier in der Altersklasse der E-Jugendlichen im Freien ausgerichtet.

Innerhalb kürzester Zeit waren die Vorbereitungen abgeschlossen. Das Interesse bei den Vereinen aus der Umgebung war enorm und übertraf die Erwartungen der Verantwortlichen bei weitem. Mit einem Teilnehmerfeld mit insgesamt zwölf Mannschaften, darunter klangvolle Namen wie der SV Waldhof Mannheim, Wormatia Worms oder Schott Mainz, ging es an den Start. Der TVL selbst war mit drei Mannschaften vertreten.

Einzug ins Halbfinale

Nach Abschluss der Vorrunde war der gastgebende TVL immer noch mit zwei Mannschaften im Turnier dabei und konnte sich für das Viertelfinale qualifizieren. Hierbei kam es für die Lampertheimer zu den Paarungen der dritten Vertretung gegen Schott Mainz und des TVL 1 gegen die Sportfreunde Heppenheim. Während Schott Mainz mit 3:0 gegen den TVL 3 die Oberhand behielt, mussten die Heppenheimer eine 0:3-Niederlage hinnehmen, und der Einzug in das Halbfinale gegen Mainz war für den TVL 1 geschafft. In einem spannenden Spiel gelang dem TVL eine Überraschung, und der Favorit aus Mainz wurde mit 2:0 bezwungen. Gegner im anschließenden Finale war Wormatia aus Worms. Die Rheinhessen konnten sich in den Finalrunden gegen den SV Waldhof Mannheim und den TSV Auerbach durchsetzen. Sowohl die Turner als auch die Wormatia zeigten im Finale ihre fußballerischen Klasse. Letztendlich gewann Wormatia Worms mit 3:1 und krönte sich zum Sieger des ersten Wintercups des TVL.

Turnierorganisator Markus Baum sowie seine Mitstreiter aus der Jugendabteilung, Martin Schneider und Elias Götz, waren mit dem Turnierverlauf äußerst zufrieden. Auch den zahlreichen Helfern aus der Fußballabteilung, den Eltern sowie den Schiedsrichtern gebührte ein besonderer Dank. „Ohne deren Unterstützung wäre die Durchführung des Turniers nicht möglich gewesen“, würdigte der Jugendleiter die Hilfe. Das gut organisierte Turnier war für die Kinder eine gelungene Abwechslung zur Überbrückung der Winterpause, bevor im März die Rückrunde wieder startet. Für den TVL war es eine Alternative, aber dennoch kein Ersatz für den ausgefallenen Junioren-Hallencup. fh