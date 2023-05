Erster „Tanz in den Mai“ ein voller Erfolg

Lampertheim. Erstmalig veranstaltete der TV Lampertheim einen „Tanz in den Mai“ in der Jahnhalle. Die Organisatoren aus den Abteilungen Handball, Fußball, Turnen und Leichtathletik betraten damit Neuland, da eine solche Veranstaltung dieser Größenordnung bisher noch nicht durchgeführt wurde.

„Man möchte der Öffentlichkeit in Lampertheim und Umgebung wieder etwas bieten, nachdem die Durchführung solcher Veranstaltungen in der Vergangenheit pandemiebedingt nicht möglich waren.“ Deshalb hatten sich vorrangig die Abteilungsleiter vor Wochen zusammengefunden und diese Veranstaltung kurzerhand ins Leben gerufen und organisiert.

Vor allem die Handballer konnten hierbei von ihrer Kerwe-Erfahrung profitieren. So lag es auf der Hand, den Kerwe-bekannten DJ Patrese zu engagieren. Auch das Angebot an Verpflegung war groß: Pünktlich um 18 Uhr waren Wein- und Bierstand, Longdrink-Bar, Essensstand und der Stand mit den nichtalkoholischen Getränken gerüstet, so dass DJ Eleven Wolf die Party einläuten konnte.

Fortsetzung geplant

Mit dem Ende der Spargelwanderung und mit Anbruch der Dunkelheit füllte sich die Halle dann rasend schnell, sehr zur Freude des Organisationsteams. War es zu Beginn der Veranstaltung zunächst noch die ältere Generation, die in den Mai tanzte, so waren es ab 21 Uhr DJ Patrese und die Lichtershow, die das jüngere Publikum begeisterten. Auch vom Getränke- und Speiseangebot wurde rege Gebrauch gemacht. So dauerte die Party bis weit nach Mitternacht. Sowohl die Organisatoren als auch das Publikum waren sich einig, „Fortsetzung folgt“. Diese Veranstaltung unterstreicht die gute Zusammenarbeit und das gelebte miteinander der einzelnen Abteilungen des TVL, ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark, sind sich die Veranstalter sicher. red