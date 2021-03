Lampertheim. Was alles aus einem öden Abend im Frühjahrslockdown entstehen kann: Gelangweilt von den Beschränkungen des Alltags schaltet sich Marius Schmidt in eine Videokonferenz zu, die er zufällig entdeckt. Darin ist von neuen Formen der Jugendbeteiligung zu hören. Nicht einmal ein Jahr ist das her. Nun ist Marius Schmidt Erster Stadtrat – und Lampertheim schlägt ein neues Kapitel in Sachen Bürgerkommune auf. Die Spargelstadt ist die erste hessische Kommune mit einem sogenannten „8er-Rat“. Darin dürfen alle achten Klassen ein Jahr lang im Stadtgeschehen mitwirken und eigene Ideen einbringen.

Für Marius Schmidt ist das virtuelle Treffen eine der ersten, öffentlichen Unterschriften, die er in seiner Amtszeit unter eine Vereinbarung setzt. Und eine, die dem Jungpolitiker am Herzen zu liegen scheint. Der SPD-Spitzenkandidat setzt seine Signatur insofern nicht nur als Erster Stadtrat unter den Pakt, sondern auch als der, der die Idee im vorigen Jahr mit ins Stadtparlament brachte. Im Dezember hatten alle Fraktionen einen Beschluss gefasst, nun ist der Achterrat Wirklichkeit. Das neue Projekt soll allerdings nicht etwa bestehende Beteiligungsformen wie den Jugendbeirat ersetzen, sondern sie vielmehr „flankieren und ergänzen“, wie Schmidt erklärt.

„Der Jugendbeirat profitiert davon vor allem langfristig“, stimmt auch Karola Kellner zu. Sie betreut das Projekt für den Dienstleister S&N Kommunalberatung, der zahlreiche Kommunen und Landkreise bundesweit in Sachen Beteiligung berät. „Ein Achterrat“, sagt sie, „ist nur etwas für Städte, die es mit der Jugendbeteiligung besonders ernst meinen“. In Lampertheim habe sie diesen Willen in den Vorgesprächen und auch mit Blick auf eine lange Tradition als Bürgerkommune feststellen können.

In den herkömmlichen Partizipations-Formaten würden immer nur Ausschnitte der Gesellschaft mitwirken. „Der Achterrat ist deshalb ein charmantes Modell, weil er alle Achtklässler über alle Schulformen hinweg mitnimmt“, erklärt Kellner. Die Beteiligten um Marius Schmidt, Jugendförderer Manfred Scholz und Kulturamtsleiter Rolf Hecher erhoffen sich aus dem neuen Gremium gerade von Jugendlichen Impulse, die sich nicht ohnehin schon – etwa im Jugendbeirat – einbringen.

Jeder Achtklässler ist dabei

Stattdessen setzen sie darauf, dass im Achterrat „diejenigen gehört werden, die sonst nicht gehört werden“. Jeder Achtklässler ist automatisch dabei. „In dem Alter beginnt die Orientierungsphase und es bildet alle Schulformen ab“, erklärt Kellner die Alters-Wahl. In zwei großen Konferenzen sollen die Schüler im Herbst zunächst in Kontakt mit Politik und Verwaltung treten, anschließend können sie in Experten-Teams grüppchenweise an ihren Herzensthemen arbeiten. „So erhalten wir einen exakten Einblick in die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen“, hoffen die Initiatoren.

Als Teil des Konzepts „Kinderfreundliche Kommune“ ist das Projekt dauerhaft angelegt. Nach zehn Jahren etwa, so Schmidt, habe man dann eine ganz Generation beteiligt. Aus einer möglichst frühen Beteiligung erhofft er sich, dass sich ebenjene Jugendliche später eher fürs Gemeinwesen einsetzen, politisch oder ehrenamtlich in Vereinen mitwirken. „All das schafft Vertrauen in Staatlichkeit“, so seine Intention.

Das funktioniere aber nur dann, mahnte Karola Kellner, wenn der Rat am Ende nicht nur auf dem Papier existiere. „Beteiligung heißt nicht, nur nach Themen zu fragen. Es muss auch einen nachhaltigen Wert haben“, sagt die Expertin. Zwar könnten längst nicht alle Vorhaben der Jugendlichen umgesetzt werden. Es gehe vielmehr um plausible Erklärungen, den respektvollen Umgang und das „Gehörtwerden“. ksm