Erste Hilfe bei Babys

Hofheim. Am Samstag, 25. März, findet im Katholischen Familienzentrum St. Michael in Hofheim, Kirchstraße 59, von 10 bis 13 Uhr der Kurs „Erste Hilfe an Kindern und Säuglingen“ statt. Michael Laudenklos, Fachkrankenpfleger und Sanitäter, hat für alle Interessierten alltagstaugliche Infos rund um Schnitt- und Schürfwunden, Insektenstiche, Verbrennungen, Vergiftungen, drohendes Ersticken oder den Umgangmit Badeunfällen parat. Fragen werden ausführlich beantwortet und die Erste Hilfe mit praktischen Übungen nahegebracht. Auch wenn das erworbene Wissen hoffentlich nie eingesetzt werden muss – alle Teilnehmer sind auf jeden Fall gut vorbereitet. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 25 Euro pro Teilnehmer. fh

