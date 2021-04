Erst einmal qualifizieren

Lampertheim. Wer nach dem erfolgreichen Abschluss der Hauptschule nicht sofort eine Ausbildung machen und sich stattdessen weiter qualifizieren möchte, dem stehen an der Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) in Lampertheim alle Türen offen, um in zwei Jahren den Mittleren Abschluss zu erwerben. Dies teilt die Schule via Pressemitteilung mit. Die zweijährige Berufsfachschule (MA) vermittelt Schülerinnen und Schülern eine breit angelegte berufsfeldbezogene Grundbildung oder bereitet fachrichtungs-bezogen auf eine berufliche Ausbildung vor.

Zwei Betriebspraktika

Die Schulform verbindet die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt mit dem Erwerb eines dem Mittleren Abschluss gleichwertigen Abschlusses. So werden an der ESS die Schwerpunkte Mechatronik, Sozialwesen und Wirtschaft und Verwaltung angeboten. Im Rahmen des beruflichen Unterrichts werden zwei Betriebspraktika durchgeführt. Am Ende der Ausbildung wird eine Abschlussprüfung abgelegt. Sie umfasst einen schriftlichen, mündlichen und praktischen Teil. Die Ausbildung erfolgt in Vollzeitform. Sie dauert zwei Schuljahre und eröffnet den Übergang in die Zweijährigen Höheren Berufsfachschulen (Assistentenausbildung).

An der ESS werden beispielsweise die Ausbildungen an der Zweijährigen Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz oder Fremdsprachensekretariat angeboten. Wer höher hinaus will, der kann sich für die zweijährigen Fachoberschule (Form A) anmelden.

Eine persönliche telefonische Laufbahnberatung wird jeden jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung angeboten. red

Info: www.elisabeth-selbert-schule-lampertheim.de.