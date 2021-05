Ersatzstrecke zu Waldlokal bleibt offen

Lampertheim. Trotz der angekündigten Baumaßnahmen auf dem asphaltierten Feldweg zwischen der Kreisstraße 3 und der Gaststätte „Dieter’s Almdorf“ (früher Waldgaststätte Heide) bleibt das Restaurant erreichbar. Das erklärte Christian Pfeiffer, Sprecher der Stadt Lampertheim, am Montag auf Anfrage. Für Verwirrung hatte am Wochenende eine Mitteilung der Verwaltung gesorgt, die eine Vollsperrung der Zufahrt zu dem Lokal ankündigte. „Die Leute waren nicht sicher, ob und wie sie ihr bestelltes Muttertagsmenü abholen können“, erzählte Gastronom Dieter Weinle im Gespräch mit dieser Redaktion.

AdUnit urban-intext1

Dieter Weinle ist froh, dass sein Lokal mit dem Auto erreichbar bleibt. © Berno Nix

„Die beauftrage Firma hätte die betroffenen Anwohner, also auch den Wirt, über die geplanten Reparaturen an einer Gasleitung informieren müssen“, sagte Christian Pfeiffer. Das sei bei solchen Projekten Auflage der Stadt. Da die Tiefbauarbeiten aber kurzfristig verschoben wurden, seien entsprechende Gespräche offenbar noch nicht geführt worden.

Nach jetzigem Stand, so der Stadt-Sprecher, soll die Baumaßnahme nun in der Woche vom 17. bis zum 23. Mai erfolgen. Aber auch in dieser Zeit können Gäste und Kunden das Restaurant erreichen. Denn der geschotterte Feldweg, der gegenüber der Schreinerei Huber weiter südlich von der Kreisstraße 3 zu dem Waldlokal führt, werde von den Tiefbauarbeiten nicht betroffen sein, so Pfeiffer. off