Eröffnung der Tennissaison

Lampertheim. Am Samstag, 29. April, findet beim TC Lampertheim das Event „Lampertheim spielt Tennis“ statt. Gleichzeitig eröffnet der Verein damit die Saison. Die Gäste werden an diesem Tag mit einem Gläschen Sekt auf der Clubhaus-Terrasse begrüßt.

Jede und jeder – egal in welchem Alter – ist eingeladen, bei einem lockeren Doppel-Turnier mitzuspielen. Bis auf flache Schuhe muss nichts mitgebracht werden. Wer möchte, kann an diesem Tag mit 20 Prozent Rabatt in den Verein eintreten. Für die Besucher gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit Kinderaktionen, einem Seilspringwettbewerb und vielem mehr. Die Tennisspieler können sich außerdem ihre Aufschlaggeschwindigkeit anzeigen lassen.

Für das leibliche Wohl ist mit Pizza, Pasta, Schnitzel und Salaten gesorgt. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen, Waffeln oder Erdbeeren mit Sahne. Außerdem wird der Tag auch musikalisch begleitet. red