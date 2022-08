Ernst, lustig und verrückt

Lampertheim. Im Rahmen der Ausstellung von Malerin Karin Maurer und Betongestalterin Martina Rausch findet am Sonntag, 14. August, um 15 Uhr eine Lesung des Kurpfalzdichters Rolf Höge in der Hummels-Scheier-Galerie in der Wilhelmstraße 75 statt. Rolf Höge, 1955 Mannheim geboren, ist in der Region ein bekannter Dichter, der ernste und auch heitere Lyrik – auch in Mundart – sowie Kurzprosa aus eigener Feder vorträgt.

Auch die verrückten Texte von Christa Schwemlein und anderer trägt Rolf Höge an diesem Nachmittag vor. Freigelassene Gedanken, niedergeschrieben in Kurzgeschichten, Glossen und Gedichte ermöglichen die Begegnung zwischen Autor und Leser, schreiben die Veranstalter. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. red