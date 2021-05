Erneuerung von Leitungen schränkt Verkehr in Hofheim ein

Hofheim. In der Zeit vom 25. Mai bis voraussichtlich 31. Juli werden in Hofheim im Bereich der St.-Michael-Siedlung, Uhlandstraße sowie Bibliser Weg die Wasserleitungen erneuert. Auch eine Gasleitung wird neu verlegt. Dies führt nach Informationen der Stadtverwaltung zu deutlichen Verkehrseinschränkungen. Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitten unterteilt.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Dienstag, 25. Mai, in der St.-Michael-Siedlung ab der Hausnummer 26 und erstreckt sich bis zur Uhlandstraße. Betroffen sind die dortigen Fußwege sowie der Verbindungsfußweg von der Uhlandstraße in die St.- Michael-Siedlung. Anwohner werden frühzeitig über die Einschränkungen informiert und der Zugang zu den dort befindlichen Häusern wird gewährleistet.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Uhlandstraße für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt zu den Häusern mit dem Pkw ist während dieses Bauabschnittes nicht möglich. Die Straße ist von beiden Seiten bis zur Vollsperrung befahrbar.

Absolute Halteverbote

Der dritte Bauabschnitt erstreckt sich laut Planung vom Fußweg Uhlandstraße zum Bibliser Weg bis Bibliser Weg / Bahnhofstraße. Die offiziell ausgeschilderte Umleitung für diesen Abschnitt führt über Wattenheimer Weg – Kundigundenstraße – Bibliser Weg. In der Kundigundenstraße sowie in den Schwenkbereichen der jeweiligen betroffenen Kreuzungen werden Schilder für ein beidseitiges absolutes Haltverbot aufgestellt, da auf dieser Strecke insbesondere landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Schulbusse unterwegs sind.

Der jeweilige Beginn der Bauabschnitte zwei und drei kann laut Stadtverwaltung nicht im Voraus genannt werden. Die Verkehrsbehörde wird über die aktuellen Fortschritte von der bauausführenden Firma informiert und die Daten bekannt geben.

Entsprechende Anwohnerinformationen erfolgen durch die Firmen, die den Auftrag erteilt haben. Um gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer und Beachtung der Beschilderung – insbesondere die Einhaltung der Haltverbote – wird gebeten. Die Zeiträume werden unter Vorbehalt genannt, da sich diese aufgrund von Witterungsverhältnissen oder besonderer Vorkommnisser ändern können. Die Tiefbauarbeiten werden durch die Firma Jak. Gärtner & Söhne GmbH ausgeführt.

Bei Rückfragen zum technischen und zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme kann man sich direkt an die ausführende Firma wenden. red

