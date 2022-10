Erlös für neue Beleuchtung

Lampertheim. Auch in diesem Jahr unterstützen viele Lampertheimer Geschäftsleute und Sponsoren den Adventskalender der evangelischen Lukasgemeinde. Jeder Kalender kostet fünf Euro und gilt als Los einer Tombola. Die Auflage beträgt 1000 Stück.

Hinter jedem Kalendertürchen finden sich Preise in Form von Gutscheinen, welche die Gewinner im jeweiligen Geschäft abholen können. Der Verkauf startet im Anschluss an den Gottesdienst zum Reformationstag am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Domkirche. Danach ist der Adventskalender im Anschluss an die sonntäglichen Gottesdienste sowie am 5., 12. und 19. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr samstags auf dem Wochenmarkt erhältlich. An den Donnerstagen 3., 10. und 17. November wird er zwischen 16 und 18 Uhr im Vorraum der Notkirche verkauft.

Mit dem Erlös möchte der Kirchenvorstand ein neues Projekt im Innenraum der Domkirche finanzieren. Hauptsächlich aus energetischen Gründen sollen die derzeitigen Strahler und Leuchtmittel erneuert werden, was eine beträchtliche Summe kosten wird. Der Austausch soll mit einem neuen Lichtkonzept für das Kircheninnere einhergehen, das in mehreren Stufen umgesetzt werden soll. red