Erlös für Kinder in Peru

Lampertheim. Der Lima-Verein Lampertheim war Anfang Mai auf dem Wochenmarkt vertreten. Viele Schülerinnen und Schüler der Alfred-Delp-Schule haben dazu beigetragen, dass der Marktstand zu einem Erfolg wurde. Zudem hat Musiker Herrn Büttner für gute Stimmung gesorgt. Der Verein unterstützt das Centro-Infantil-Alfredo-Delp in Lima/Peru bei seinen erzieherischen und schulischen Aufgaben, insbesondere bei der Aufnahme, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus der Armutszone, und leistet Entwicklungshilfe. So freuen sich alle Beteiligten, dass 865 Euro als Erlös aus dem Stand dem CIAD in Lima zugute kommen. red (Bild: Lima-Verein)

