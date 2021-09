Erinnerungskultur im Wandel

Lampertheim. Am kommenden Wochenende 18./19. September wird der „Tag des Friedhofs“ begangen, der diesmal unter dem Motto „Natürlich erinnern“ steht.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich vieles an den Bestattungsriten geändert. Auch die Stellen für die letzte Ruhe wurden vielfältiger. „War es eine große Beerdigung?“, ist bis heute eine typische Frage, die denjenigen gestellt wird, die dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben. Eine große Beerdigung ist offenbar ein Statussymbol und impliziert, dass der Verschiedene sehr beliebt, sehr angesehen oder sehr mächtig war. Mancher Trauergast wollte sich vielleicht aber auch nur mit eigenen Augen davon überzeugen, dass der Betreffende, der da im Sarg lag, so schnell nicht mehr wiederkam.

Heute besuchen vor allem enge Verwandte, Freunde und Nachbarn eine Beerdigung. Früher war dies auch in Lampertheim ein Ereignis für das ganze Dorf.

Im Buch „Schöne Heimat Lampertheim“ beschreibt Elisabeth Zimmermann-Hunkel, wie Ende des 19. Jahrhunderts ein typisches Leichenbegängnis in der damals 7000 Einwohner zählenden Gemeinde vonstattenging. Jeder, der den Toten kannte, habe ihm das letzte Geleit gegeben, berichtet sie. Die Leichenfeier habe sich daher sehr lange ausgedehnt. Bei beiden Konfessionen wirkten die Singkinder mit, die begleitet von Pfarrer, Lehrer und Organist zum Trauerhaus zogen. Für viele der Schüler war dies jedoch, wie sie später als Erwachsene berichteten, ein regelrecht traumatisches Ereignis. Doch auf ihre Empfindungen nahm damals wohl niemand Rücksicht.

Wie Zimmermann-Hunkel weiter berichtet, begab sich zunächst der Pfarrer ins Haus, um die Leiche auszusegnen. Die Totenfrau reichte unterdessen dem Lehrer eine Zitrone und den Sargträgern Rosmarinzweige. Dies ging wohl auf einen alten Brauch zurück, noch bis in die Zeiten der Pest, als man dachte, man könne sich durch Wohlgerüche vor einer Ansteckung schützen. Als Nächstes sangen die Kinder und dann formierte sich der Trauerzug zum Friedhof, voran die Kinder, dann der Pfarrer und der Lehrer. Es folgte der Leichenwagen, im 19. Jahrhundert noch eine Pferdekutsche, erst später ein Auto. Auf dem Bock saß der „Himmelskutscher“, wie diejenigen, die den Wagen mit dem Sarg lenkten, in Lampertheim genannt wurden. Den nahen Verwandten folgten alle anderen Trauernden, getrennt nach Geschlechtern.

Am Grab wurde oft laut geweint, manchmal sogar geschrien. Je wichtiger der Tote war, umso mehr wurde gejammert. Dies ging sogar irgendwann dem evangelischen Pfarrer Drescher zu weit. Er wies seine Gemeinde eindringlich darauf hin, dass es einem Christen besser anstünde, sein Leid mit Würde zu tragen.

Nach der Beerdigung begab man sich zum Gottesdienst in die jeweilige Kirche. Doch zuvor gab es am Grab verschiedene Nachrufe, wenn jemand sich dazu aufgefordert fühlte, ein paar persönliche Worte zu sagen. Wie Elisabeth Zimmermann-Hunkel berichtet, habe ihr Vater, der als Organist in der evangelischen Kirche oft bei Beerdigungen mit dabei war, ihr erzählt, manche dieser Ansprachen seien sehr sonderbare Entgleisungen gewesen.

Über eine davon hat Zimmermann-Hunkel sogar ein Mundart-Gedicht verfasst. Sein Titel lautet „Der trauernde Gatte“: „Als Lambada noch waa koh Stadt vor meh als fuffzisch Johr, do iss emol e Stick bassiert, glaabt mer’s, s’iss werklich woar. G’storwe waa e aldi Fraa, die waa noch nit mol reich, doch weil se waa e guri Seel, griggt se e groußi Leich. De Parre hott gesproche, schee, getreescht als wie en Freund, gsunge hott de Kinnachor, unn alles hott gegreint. De Karl, de doure Fraa ehrn Mann, dess muß jo aa sou soi, dä greint am lautschde, diefgebeigt guckt er ins Grab jetzt noi. „Ach, Kättsche, gell, verloß mich nit!“ rieft er unn streckt die Ärm, „ich hebb da letscht Woch doch erschd kaaft in näje Räjescherm !“

