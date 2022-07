Erinnerungen an Smokie

Lampertheim. Der Heimat-, Kultur- und Museumsverein, cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 11. August, 20 Uhr zu einem weiteren MIL-Open Air in das Heimatmuseum ein. Projektleiter Harro Baur und Hans Jürgen Götz möchten mit diesem Konzert an die legendäre Band Smokie erinnern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Smokie ist eine britische Pop-Rock-Band, die neben ABBA und Boney M. zu den erfolgreichsten Musikgruppen der 1970er Jahre gehörten. Ihren Erfolg konnten sie länderübergreifend auf den Großteil Europas ausdehnen. Die erfolgreichsten Titel sind „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“, „Mexican Girl“, „For A Few Dollars More“, „If You Think You Know How To Love Me“.

Die Musiker des Abends sind Harro Baur (Gitarre/Gesang), Chris Teufel (Keyboards), Roland Niesner (Sologitarre/Gesang), Uwe Phillips (Bass/Gesang) und Hans-Jürgen-Götz (Schlagzeug).

Mehr zum Thema Queen-Gitarrist Gitarrenlegende und Astrophysiker: Brian May wird 75 Mehr erfahren Festival Heiße Rhythmen im Stadtpark Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Im Interview (mit Videos) Toto - von der Arena in den Schwetzinger Schlossgarten Mehr erfahren

Eintrittskarten gibt es für 15 Euro bei Horlé-Mode und mehr, Kaiserstraße 19, und an der Abendkasse. Die Veranstaltung ist teilbestuhlt, es herrscht freie Platzwahl. Bei Regen findet das Konzert im Schwanensaal statt. red