Erinnerung an Hans Pfeiffer

Lampertheim. Der Ehrenbürger und ehemalige Bürgermeister der Stadt Lampertheim Hans Pfeiffer, wäre am 3. März 2023 100 Jahre alt geworden. Um an ihn zu erinnern, findet an diesem Tag auf dem Lampertheimer Friedhof eine Kranzniederlegung statt. Mit einem Festakt im Anschluss im Sitzungssaal des Stadthauses wird seinem Leben und Wirken gedacht.

Die Stadt Lampertheim möchte Wegbegleiter und Personen einladen, die mit Hans Pfeiffer zusammengearbeitet oder -gewirkt haben. Pfeiffer hat sich auch um das Vereinswesen in der Spargelstadt verdient gemacht. Vereinsvertreter, deren Vereine Hans Pfeiffer unterstützt hat oder die mit ihm verbunden waren, können sich ebenso für die Teilnahme melden. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Hierbei kann gemeldet werden, an welcher der Aktivitäten teilgenommen werden möchte: 16 Uhr Kranzniederlegung und/oder um 18 Uhr Festakt zu seinem Gedenken.

Anmeldungen sind bis einschließlich Montag, 20. Februar, 12 Uhr per E-Mail an stadtarchiv@lampertheim.de oder telefonisch unter 06206/935-209 oder 935-321 möglich. Die Anmeldungen werden nach Eingang registriert. red