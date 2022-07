Erfolgreicher Saisonabschluss der Schwimmer

Lampertheim. Die SG Neptun Lampertheim ist zum Saisonabschluss zu den Bezirksmeisterschaften nach Darmstadt gefahren. Bedingt durch unterschiedliche Bäderöffnungen und Auflagen konnten diese in diesem Jahr erst nach den Hessischen Meisterschaften stattfinden. Mit einer starken Gruppe von 15 Teilnehmern und 61 Einzelstarts sowie einer Lagenstaffel war das Ziel klar auf neue Bestzeiten und der Ambition auf die eine oder andere Platzierung auf dem Podest ausgerichtet. Dieses ist der SG Neptun mit 30 persönlichen Bestleistungen und fünf Bronze, neun Silber sowie vier Goldmedaillen gelungen.

In dem diesjährigen Team starteten zum ersten Mal Tom Wegerle (Jahrgang 2011) und Mika Grön (2009) direkt mit drei erfolgreichen Starts über 50 und 100 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust. Dabei unterstrich Tom seine Stärke über 100 Meter Freistil in 1:34,40 Minuten und Mika G. über 50 Meter Brust in 0:55,71 Minuten. Auch bei ihrem zweiten Wettkampf konnten Annabelle Buschbacher und Paula Hüskens (beide Jahrgang 2010) gleich auf sechs Strecken (über 50 Meter Rücken, 50, 100 und 200 Meter Brust sowie 50 und 100 Meter Freistil) ihr Können zeigen. Hier konnte Annabelle ihre Bestzeit über 100 Meter Brust auf 2:05,81 Minuten verbessern. Paula schaffte über 200 Meter Brust den Sprung aufs Podest und erreichte in 3:55,51 Minuten den dritten Platz in ihrem Jahrgang.

Routinierte Sportler

Unter den routinierten Schwimmern und Schwimmerinnen der SG Neptun starteten Nicolas Greulich (Jahrgang 2009), Mika Sabo (2007) Jayden Bololoi (2007), Tim Uebach (2004), Charlize Bololoi (2004), Hannah und Maria Mörstedt (2004), Hannes Weppelmann (2003), Annika Staatsmann (2003), Malvine Barchfeld (2002) und Kira-Patricia Scholz (2002). In den Bezirksjahrgangswertungen konnte Nicolas über 100 Meter Freistil in 1:15,36 Minuten auf den zweiten Platz schwimmen, Mika S. seine Bestleitung unter anderem über 50 Meter Freistil auf 0:32,40 Minuten deutlich steigern sowie Jayden seine Stärke über 100 Meter Brust in 1:22,48 Minuten mit Bronze und 200 Meter Brust in 3:15,06 Minuten mit Silber veredeln.

In der Juniorenwertung der Bezirksmeisterschaften, Jahrgang 2004 und 2003, schwamm Tim über 100 Meter Freistil in 1:00,20 Minuten auf den dritten Rang, Charlize über 100 Meter Brust in 1:40,13 Minuten auf den ersten Platz, über 400 Meter Freistil in 6:46,20 Minuten auf den zweiten und über 100 Meter Freistil in 1:17,82 Minuten auf den dritten Platz. Hannah schwamm über 100 Meter Rücken in 1:22,15 Minuten auf den zweiten Platz und Annika über 100 Meter Freistil in 1:13,68 Minuten auch auf den zweiten Platz. Maria konnte nochmals ihre Vielseitigkeit mit ihren Platzierungen über 200 Meter Freistil in 2:39,74 Minuten (zweiter Platz), 100 Meter Freistil in 1:09,63 Minuten (erster Platz), 100 Meter Schmetterling in 1:19,29 Minuten (Platz eins), 200 Meter Schmetterling in 3:22,71 Minuten (Platz zwei) und 200 Meter Brust in 3:34,02 Minuten (Platz eins) unterstreichen.

Silber in der Lagenstaffel

In der offenen Wertung, wobei hier alle Jahrgänge einbezogen wurden, konnten ebenfalls tolle Platzierungen erreicht werden. So erreichte in der Bezirksmeisterwertung Tim über 50 Meter Brust in 0:34,58 Minuten den dritten Platz, Hannes über 50 Meter Schmetterling in 0:32,07 Minuten den fünften, Malvine über 50 Meter Freistil in 0:31,52 Minuten den zwölften, Maria über 100 und 200 Meter Schmetterling den zweiten und Kira-Patricia über 200 Meter Schmetterling in 3:28,29 Minuten den dritten Platz.

In der Lagenstaffel, geschwommen von Hannah (Rücken), Annika (Brust), Kira-Patricia (Schmetterling) und Maria (Kraul), konnte ebenfalls Silber errungen werden. Zusätzlich konnten noch Tim Uebach über 100 Meter Freistil und Maria Mörstedt über 50 Meter Rücken in 0:35,96 Minuten einen neuen Vereins-Zeit-Rekord aufstellen.

Als Highlight gab es noch ein Treffen mit Schwimmern und Schwimmerinnen der deutschen Nationalmannschaft, die in der Woche ein Trainingslager in Darmstadt absolviert hatten. Somit konnten Autogramme und Fotos mit den Stars erhalten, aber vor allem auch Tipps zur Verbesserung der Startphase und ein direkter Vergleich im Wasser geschwommen werden. Dies nahmen die Lampertheimer Schwimmer mit Begeisterung an.

Mit dem Abschluss der Bezirksmeisterschaften ist auch das Training in dieser Saisonhälfte beendet und die Schwimmer und Schwimmerinnen wie auch die Trainer und Trainerinnen können in die wohlverdienten Ferien gehen. Vor allem mit den Ergebnissen, die die Trainingsplanung von Uschi Bischer wieder hervorragend zur Deutung bringen, zeugen die Schwimmer der SG Neptun von einem besonders gelungenen Saisonabschluss. red