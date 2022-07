Erfolgreicher Nachwuchs

Lampertheim. Neben den sehr erfolgreichen Mannschaften in den Altersklassen (wir berichteten) kann auch die Nachwuchsabteilung des Tennisclubs Rot-Weiss Lampertheim auf eine sehr erfolgreiche Medenrunde zurückblicken, die mit sechs Meisterschaften und damit verbundenen Aufstiegen in die nächst höheren Spielklassen abgeschlossen wurde.

Auch die jüngsten Kids spielten in einer U8 und einer U9-Mannschaft und schnupperten teilweise erstmals in die Wettbewerbe hinein, um Erfahrungen zu sammeln. Am letzten Spieltag der Vierergruppe in der Kreisliga A leisteten sich die Junioren U10 zwar beim 3:3 in Michelstadt den ersten Punktverlust, der Titelgewinn mit 11:1 Zählern war Moritz Baum (7:6/7:6), Philipp Chiotean (6:4/3:6/10:8), Mathias Zell (2:6/2:6) und Philipp Bauer (3:6/4:6) jedoch nicht mehr zu nehmen. In den Doppeln spielten Baum/Chiorean (6:4&6:3) und Zell/Bauer (6:7/4:6).

Mit 16:0 Punkten fällt die Bilanz der U12 in der Bezirksliga A makellos aus. Drei Punkte beträgt der Vorsprung vor dem Vizemeister aus Heppenheim. Beim Saisonfinale bezwangen die in dieser Altersklasse mit Lorsch kooperierenden Lampertheimer den TC Nauheim mit 4:2. Einzelsiege feierten hierbei Nevio Huy (4:6/6:1/10:6), Lukas Martini (6:4/6:3) und Ben Hoppe (6:0/6:2), Luis Vincent Wegerle (4:6/0:6) unterlag in zwei Sätzen. Huy/Martini (6:1/6:1) stellten den Sieg sicher, Hoppe/Wegerle schenkten ihr letzten Endes bedeutungsloses Doppel nach einem 0:1-Rückstand ab.

Der Titelgewinn der Junioren U15 in der Kreisliga A stand bereits vor dem ersten Punktverlust beim 3:3 gegen die MSG Rimbach/Fürth fest. Vier Punkte betrug der uneinholbare Vorsprung auf die Konkurrenz. Gegen die Odenwälder behaupteten sich Niklas Bauer (6:2/6:0), Titus Chiorean (6:1/6:1)und Huy/Chiorean (6:1/6:2) im Doppel. Mit Niederlagen gingen Nevio Huy (0:6/2:6), Silas Unger (3:6/5:7) und das Doppel Unger/Bauer (3:6/3:6) aus der ansonsten perfekt verlaufenen Saison.

Hinter dem Meister aus Seeheim beenden die Junioren U18 die Saison auf Platz zwei der Bezirksliga A. Mit 5:1 düpierte der TCL beim Saisonfinale den TC Hofheim. Nur Jan Goliasch (0:6/1:6) unterlag an Nummer eins, ansonsten hatten Bryan Bowers (6:2/6:2), Linus Seelinger (6:2/6:4), Aristide Pourikas (6:0/6:4) sowie Goliasch/Bowers(6:3/6:2) und Seelinger/Pourikas (6:3/6:3) keinerlei Probleme mit dem Derbykontrahenten.

Im weiblichen Nachwuchsbereich gab es zwei weitere Titelgewinne durch die zweite Vertretung Juniorinnen U18 und Juniorinnen U15 jeweils in der Kreisliga A. Mit einem glatten 6:0-Sieg kehrte die zweite Mannschaft der Juniorinnen U18 vom Gastspiel bei der MSG Crumstadt/Pfungstadt zurück. Punktegaranten des Meisterteams waren Amelie Groß (6:1/6:0), Lena Brückmann (7:5/6:1), Lily Zimmer (6:0/6:0), Mia-Sophie Diesterweg (6:4/6:2),Brückmann/Zimmer (6:2/6:0) und Groß/Diesterweg (6:0/6:1). Der einzige Punktverlust der Mannschaft resultierte vom ersten Spieltag beim 3:3 gegen den punktgleichen Vizemeister aus Rüsselsheim.

Mit vier Punkten Vorsprung beendeten die Juniorinnen U15 die Meistersaison. 5:1 lautete der Endstand zum Abschluss in Darmstadt. Anna Hermann (7:6/6:4), Tamia Stollhofer (6:1/6:3), Luisa Brückmann (6:0/6:1), Nadja Baum (7:6/7:5) hatten den Sieg bereits nach den Einzeln unter Dach und Fach gebracht.

Platz drei der Juniorinnen U18 in der recht ausgeglichenen Bezirksliga A rundete das positive Gesamtergebnis des Lampertheimer Nachwuchses ab. Dank der Doppelstärke von Leonie Strauß/Carlotta Wolf (4:6/7:5/12:10) und Emilija Hercegovac/Nadja Baum (6:2/2:6/10:4) gab es am letzten Spieltag einen 4:2-Sieg in Darmstadt.

Der Vorstand um Sportkoordinator Markus Baum bedankt sich bei allen Akteuren für diese überragende Saison sowie bei allen Mitgliedern des TCL und möchte noch auf zwei Termine einstimmen. Am 3. September findet ein internes Mixed-Turnier für die erwachsenen Tennisspieler statt und am 17. September wird ein internes Mannschaftsgenerationen-Turnier auf der Anlage ausgerichtet. An beiden Terminen sind Zuschauer willkommen. fh