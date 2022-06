Erfolgreiche Landesliga-Premiere

Lampertheim. Kürzlich nahmen die Leistungsturnerinnen des TV Lampertheim (TVL) in Melsungen das erste Mal an einem Landesligawettkampf teil. Frühmorgens ging es auf die längere Fahrt nach Nordhessen, wo man auf die Mannschaften des TV Blankenbach, JSK Rodgau, TV Großostheim II, TV Steinau II, TS Großauheim, SG Wald-Michelbach und den TV Crumstadt traf.

Nach anfänglicher Nervosität auf ungewohntem Terrain, gewannen die Sportlerinnen schnell an Selbstvertrauen und steigerten sich von Gerät zu Gerät. Nach Abschluss aller Übungen an Sprung, Barren, Balken und Boden konnten sie in der Mannschaftswertung mit insgesamt 175,85 Punkten den vierten Platz erzielen, womit sich die Lampertheimer Turnerinnen direkt fürs Landesliga-Finale V am 19. und 20. November qualifizierten.

Für Lampertheim turnten Alexia Poubouridis (Sprung, Barren) und Ella Bastert (Balken, Boden) sowie Sydney Wennemede, Leonie Langner und Evelyn Graf an jeweils allen vier Geräten (Sprung, Balken, Barren und Boden). Ein großartiger Erfolg für die jungen Turnerinnen mit ihren stolzen Trainerinnen Vanessa Ihrig und Kirsten Poubouridis. red