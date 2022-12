Ephata Kids feiern zehnten Geburtstag

Lampertheim. Das letzte Kinderchorprojekt der Ephata Kids war in diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis: Zum einen fand der Gottesdienst am gleichen Abend im stimmungsvoll beleuchteten Pfarrgarten Mariä Verkündigung statt. Vor dieser Kulisse führten die Kinder ein Sankt-Martin-Musical auf. Zum andern hatten die knapp 40 Kinder und Jugendlichen allen Grund zum Feiern. Denn bereits seit zehn Jahren veranstalten der Chor Ephata und ihre Chorleiterin Maria Karb vier bis fünf Mal im Jahr die Kinderchorprojekte.

Wie es sich für einen „Kindergeburtstag“ gehört, wurden an diesem besonderen Tag alle fleißigen Sängerinnen und Sänger mit fünf riesigen Familienpizzen verwöhnt. Ein durch die Eltern gespendetes Kuchenbuffet vervollständigte die Geburtstagsfeier. Gut gestärkt erwarteten die Kinder gespannt ihre Familien im Pfarrgarten. Viele Eltern brachten warme Decken mit und so manches Kind war im Schneeanzug vor der Kälte geschützt. Der mit Kerzen, Feuerkörben und bunten Strahlern illuminierte Garten füllte sich und ein abwechslungsreicher Gottesdienst, in dem auch gerappt wurde, konnte beginnen.

Das Kinderchorprojekt blickt auf fast 40 Projektwochenenden zurück; alle von ehrenamtlichen Helfern organisiert und ausschließlich durch Spenden finanziert. Ob im Bastelteam, bei der Küchenhilfe oder die musikalische Unterstützung: Ohne Freiwillige wäre das alles nicht möglich gewesen.

Außerhalb der Projektwochenenden ergeben sich für die Kinder immer wieder Möglichkeiten für Auftritte. So unterstützten zum Beispiel die Kinder den Chor Ephata bei den letzten beiden großen Weihnachtskonzerten und der 150 Jahrfeier in Heppenheim.

Während der Corona-Pandemie vermissten einige der mittlerweile Teenager das Singen sehr und baten Maria Karb um regelmäßige Proben im kleinen Kreis. Schnell entwickelte sich ein Jugendchor, der mittlerweile fester Bestandteil von Ephata ist und sich „Ephata Juniors“ nennt. Die 15 Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren proben freitags von 17 bis 18 Uhr im Pfarrhaus Mariä Verkündigung. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen.

Jetzt gehen die Ephata Kids erst einmal in die Winterpause und freuen sich auf die kommenden Termine im neuen Jahr: jeweils Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, 13. und 14. Mai, 15. und 16. Juli, 15. und 16. September sowie 3. und 4. Dezember. Alle Termine und Informationen sind auch auf der Homepage der Gemeinde St. Andreas Lampertheim und auf www.chorephata.de zu finden. red