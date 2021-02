Man könnte die Kritik, die FDP-Spitzenkandidat Fritz Röhrenbeck gegenüber dem früheren Ersten Stadtrat Jens Klingler (SPD) übt, als Nachhutgefechte einer gescheiterten Wiederwahl abhaken. Doch ihre Wirkung dürfte nachhaltiger sein. Denn es handelt sich ja nicht nur um eine persönliche Volte, vielmehr um eine Anti-Klingler-Bewegung innerhalb der FDP, die an der Arbeit des Ersten Stadtrats a. D. kaum ein gutes Haar mehr lässt. Ihm als Geschäftsführer der Lampertheimer Stadtentwicklungsgesellschaft lasten die Liberalen die schleppende Entwicklung in vielen Bereichen ebenso an wie als Bäder-Geschäftsführer die Dauerbaustelle Biedensand-Bäder. Gelegentlich leistet sich die Kritik gewisse Unschärfen, wie sie an der Rolle des früheren Sozialdezernenten in Sachen Kita-Neubau exemplifiziert wird. Dort resultieren die Missstände wohl eher aus dem disharmonischen Zusammenspiel zwischen Erster Stadtrat und Bürgermeisterbüro und sind zumindest nicht ausschließlich Jens Klingler anzulasten.

Im jüngsten Abstimmungsverhalten der beiden Koalitionspartner SPD und FDP kann man wenige Wochen vor der Wahl gewisse Auflösungserscheinungen begutachten, etwa was die radikal divergierenden Haltungen beider Fraktionen zum geplanten Neubauprojekt in der Lampertheimer Poststraße dokumentieren. Damit wird eine Entzweiung manifestiert, die nach der Wahl nicht so schnell rückgängig zu machen sein wird, zumal Klinglers Chefkritiker Röhrenbeck die FDP-Fraktion führen soll und es nach Lage der Dinge mit ebenjenem Klingler als SPD-Fraktionsvorsitzendem zu tun bekommen würde. Haben die Sozialdemokraten nach Klinglers gescheiterter Wiederwahl bis zur Selbstverleugnung an der Koalition mit der FDP festgehalten, so dürfte das rotgelbe Konstrukt in den Planspielen für eine Mehrheitsfindung keine ernsthafte Rolle mehr spielen. Eine Neuauflage der sozialliberalen Koalition würde zumindest jeder Nachvollziehbarkeit entbehren. Auch wenn es nicht nur in der FDP Anti-Klingler-Stimmen geben mag, so wirken sie aus den Reihen des Noch-Koalitionspartners doch besonders schmerzlich. Und in gewisser Weise – selbst im für solche Angelegenheiten nicht immer sensiblen politischen Spektrum – unverzeihlich.