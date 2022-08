Entsteinen, kochen, umfüllen

Hofheim. Die Hofheimer Landfrauen beenden im Wochenverlauf ihre kurze Sommerpause. Nachdem sich der Verein Mitte Juli noch am Hofheimer Spendenlauf erfolgreich beteiligte und eifrig Kuchen für die Hilfsaktion gebacken hatte, geht es in dieser Woche mit dem traditionellen Einkochen von Latwerge weiter. Entsteint werden die Zwetschgen am Donnerstag, 18. August, ab 17 Uhr im Hof der Ersten Vorsitzenden Birgit Biebesheimer.

Das eigentliche Einkochen des dann entsteinten Obstes beginnt am Samstag, 20. August, im Hof der Familie Herweck. Um 7 Uhr werden die zur Verfügung stehenden Kessel befeuert, dann den ganzen Tag über die Rührlöffel geschwungen. Zu guter Letzt wird der Latwerge dann noch in Gläser umgefüllt, das Endprodukt dann beim Howwemer Weihnachtsmarkt zum Kauf angeboten.

Das Veranstaltungsangebot der Landfrauen wird dann am Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr im „Alten Haus“ von Vorstandsmitglied Anette Jansen mit einem gemütlichen Beisammensein fortgesetzt. Tags darauf beteiligt sich der Verein am „Tag der Nachhaltigkeit“, die geplante Aktion wird noch bekanntgemacht.

Die Strickliesels innerhalb des Landfrauenvereins starten am Dienstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr ihren wöchentlichen Treff im Vereinsraum des Bürgerhauses. Der Milchbetrieb Schmidt in Lampertheim wird am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr besichtigt.

Für Mittwoch, 9. November, hat sich Polizeihauptkommissar Michael Fix angekündigt, der um 19 Uhr im Vereinsraum des Bürgerhauses über „Schutz vor Trickbetrug“ sprechen wird. fh