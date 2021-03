Lampertheim. Kleine Füße, große Wirkung – das jedenfalls erhoffen sich Stadt und Goetheschule. Die temporär aufgesprühten Fußabdrücke in der Jakobstraße markieren den rund 100 Meter langen Weg zur ersten offiziellen „Elternhaltestelle“ an einer Lampertheimer Schule. In einer Hol- und Bringzone am Alfred-Delp-Platz können Eltern künftig ihren Nachwuchs aussteigen lassen. Das soll für mehr Sicherheit sorgen. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

AdUnit urban-intext1

Denn in der Vergangenheit hatten gefährliche Situationen im Schulanfangs- und Endverkehr durch wild parkende Autos und gestresste Eltern auf dem Weg zur Arbeit immer mehr zugenommen. Quer über die Straße rennende Kinder, Autos, die Bussen die Vorfahrt nehmen oder mitten auf der Straße halten – solche Szenen gehören inzwischen an vielen Schulen zum frühen Morgen. Das hatten nicht nur ein Dutzend Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt, sondern auch eine Elternbefragung bestätigt.

Die Einrichtung einer entsprechenden Parkzone, die sich auf drei Autolängen erstreckt und sowohl zwischen 7 und 8 Uhr als auch zwischen 12 und 14 Uhr freigehalten werden muss, ist Teil der Aktion KOMPASS (KriminalProgrammSicherheitsSiegel). Die ist wiederum in das groß angelegte Projekt „Kinderfreundliche Kommune“ eingebunden. Nach und nach sollen die Schulwege an allen Lampertheimer Schulen sicherer gemacht werden.

Grundlage ist immer eine Umfrage unter Eltern und Schulpersonal. Das Projekt sieht auch Schulwege- und Verkehrstraining für Kinder vor und soll den Familien den positiven Effekt eines Schulwegs ohne Auto aufzeigen. Hauptziel der Verantwortlichen um Katja Stotz und Polizistin Christina Wegerle ist es eigentlich, dass Kinder und Eltern beim Schulweg gänzlich auf das Auto verzichten und stattdessen laufen oder zum Rad greifen.

Poller gegen Falschparker

AdUnit urban-intext2

Da die Verkehrssituation aber zunehmend auch für laufende Kinder gefährlich sei, haben sie nun die Elternhaltestelle eingerichtet. Weil Falschparker bisher etwa die Einsicht in die Hagenstraße einschränken, hat die Stadt Poller installiert und Grenzmarkierungen eingezeichnet, die das ohnehin geltende Parkverbot im Einmündungsbereich verdeutlichen. Die neue Hol- und Bringzone biete eine Ausweichmöglichkeit, von wo aus Kinder immerhin noch einige Meter mit ihren Schulkameraden laufen können.

Die Ordnungsbehörde der Stadt und die Polizei arbeiten derzeit neben der Goetheschule auch mit der Schillerschule und der Nibelungenschule zusammen. Weitere Maßnahmen sind bereits an vier konkreten Verkehrspunkten geplant. Der Hauptfokus gilt der Fußgängerunterführung unter der Bundesstraße 44. Dieser neuralgische Punkt sei von zahlreichen Eltern als Problemstelle gemeldet worden. Der Graffiti-Künstler „RISE one“ aus Lampertheim wird die Unterführung in den Osterferien in eine künstlerische Unterwasserwelt verwandeln. Die Reparatur der Beleuchtung sei bereits beauftragt. Die Unterführung soll ferner zwei Mal wöchentlich von den technischen Betriebsdiensten gereinigt und von der Ordnungsbehörde regelmäßig kontrolliert werden.

AdUnit urban-intext3

Wegen zu kurzer Grünphasen an der Ampelanlage hat die Stadt Videoaufnahmen angefertigt und plant Gespräche mit der zuständigen Behörde Hessen Mobil noch vor Sommer.

AdUnit urban-intext4

Das „Pfeiffertälchen“ soll durch Laternenreparatur und Grünschnitt künftig besser ausgeleuchtet werden. Die Ampel an der Ecke Ringstraße / Hagenstraße, die 2020 häufig außer Betrieb war, werde künftig auch von 7 bis 14 Uhr vom Modus „schlafende Ampel“ in Vollbetrieb umgestellt. ksm