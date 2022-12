Der Supermarathon-Club Annabelle richtet am Samstag, 31. Dezember, zum 18. Mal seinen beliebten Silvesterlauf aus. In der Grundidee unterscheidet sich dieser Lauf von vergleichbaren Angeboten in der Region. Er soll ein „stressfreies Laufen zum Jahresende“ sein, ohne jeglichen Zeitdruck, sprich Zeitnahme, die ausgesetzt wird.

Die Organisatoren hoffen auf einen ähnlich starken Zuspruch

...