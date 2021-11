Entspannt ins Heimspiel

Lampertheim. Eine harte Nuss haben die Handballer des TV Lampertheim im Heimspiel am Sonntagabend zu knacken: Das Team von Trainer Achim Schmied empfängt den Top-Favoriten auf die Bezirksoberliga-Meisterschaft, die ESG Crumstadt/Goddelau. „Da haben wir gar nichts zu verlieren und können uns ganz entspannt auf unsere Leistung konzentrieren“, so der TVL-Coach.

Völlig chancenlos sieht er seine Mannschaft allerdings auch nicht: „Wir sind zu Hause, haben gut trainiert und auch die Leistung am vergangenen Wochenende war nicht so schlecht. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt“, blickt Schmied auf die 22:25-Derbyniederlage gegen die MSG Lorsch/Einhausen zurück. Dieses Spiel wurde aufgearbeitet, wobei der Trainer betont, dass es nicht sonderlich viel Redebedarf gab: „Wieso auch: Wir haben ordentlich gespielt. Einziges echtes Problem war die Chancenverwertung und das weiß jeder Spieler selbst. Da muss man nicht auf den Tisch hauen.“

Ein anderer Faktor war, dass in einer Phase, in der der Gegner einen Lauf hatte, die ordnende Hand auf dem Spielfeld fehlte. „Aber auch das ist einfach so, wenn man eine junge Mannschaft hat. Meine Jungs müssen Erfahrung sammeln und da gehört so etwas einfach dazu“, sieht Schmied sein Team auf einem guten Weg. Allerdings: Wenn es gegen Crumstadt die zweite Niederlage im zweiten Spiel setzt, dann steigt der Druck, am dritten Spieltag – wieder zu Hause – gegen die SKV Mörfelden zu punkten. „Sonst hängen wir gleich hintendrin und das wollen wir vermeiden“, so der Trainer, der eigentlich im Vorfeld mit 4:2 Punkten aus den ersten drei Partien kalkuliert hat. „Da war aber ein Sieg gegen Lorsch/Einhausen dabei“, gibt er zu.

Für den Übungsleiter ist der kommende Gegner Crumstadt/Goddelau trotz seiner Auftaktniederlage gegen die HSG Bensheim/Auerbach der Titel-Favorit. „In Bensheim zu verlieren ist sicherlich keine Schande“, so Schmied, der die HSG auch auf dem Zettel bei der Titelvergabe hat.

„Permanent Druck machen“

Immerhin gab ihm dieses Spiel auch Aufschlüsse für die eigene Vorbereitung: „Man hat gesehen, dass Crumstadt zwar bei den ersten sechs ganz stark besetzt ist, insbesondere mit Tom Friedrich im Rückraum und Sebastian Avemarie am Kreis, doch in der Tiefe des Kaders fehlt es wohl etwas“, will er mit seiner Mannschaft die Crumstädter versuchen, permanent unter Druck zu setzen, unterstreicht aber noch einmal: „Favorit sind die Gäste.“

Personell sieht es beim TVL ganz gut aus. Tobias Hedderich fehlt zwar mit seiner Fußverletzung weiterhin und auch Finn Emmerich und Matthias Zielonka werden fehlen, doch damit stehen genau die gleichen Akteure wie gegen Lorsch/Einhausen zur Verfügung. „Wir haben gut trainiert, die Stimmung passt. Warum sollte uns nicht eine Überraschung gelingen“, so Schmied. „Und zumindest gegen Crumstadt haben wir auch überhaupt keinen Druck. Da erwartet niemand etwas von uns und wir können nur gewinnen.“ me