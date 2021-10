Ensemble Audace spielt

Hüttenfeld. Die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld setzt ihre kulturelle Konzertreihe unter dem Motto „Klassik zwische Bergstroß un Rhoi“ fort. Am Sonntag, 24. Oktober um 18 Uhr präsentiert das Ensemble Audace in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche zwei Streichquartette von Maurice Ravel und Ludwig van Beethoven.

Das Ensemble Audace besteht seit 2017 aus Musikern des Nationaltheaters Mannheim, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und des hr-Sinfonieorchesters. Sie eint unter anderem der gemeinsame Wohnort Mannheim. Aber auch musikalisch verbindet die Künstler vieles. Ihre Konzerte sind geprägt von höchster Virtuosität, intelligenter Interpretation und kammermusikalischer Perfektion. All dieser Komponenten bedarf es für die Wiener Klassik, denn nichts gilt als „schwerer“ zu spielen als diese. Das Publikum darf sich also auf allerhöchste Klangkunst freuen. ron