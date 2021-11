Engel aus Weinrebe ist ein Hingucker

Lampertheim. Vor allem in der ungemütlichen und düsteren Jahreszeit ist es schön, das Zuhause mit Lichtern zu dekorieren. Dabei sind Leuchtobjekte mit Lichterketten nicht nur stilvoll, sondern sie verhindern den direkten Kontakt mit Feuer. Am Wochenende funkelte es nur so im London Pub und im Garten der Kulturkneipe. Inhaber Friedrich Hackstein hatte zur Ausstellung „Es werde Licht“ eingeladen.

Die Aussteller zeigen originelle Lampen und Lichtskulpturen. Am Freitag, 5. November, können die Schöpfungen der Kunsthandwerker von 18 bis 21 Uhr besichtigt werden. Schon jetzt kauften Kunstinteressierte das eine oder andere Unikat als Weihnachtsgeschenk ein. Attraktiv sind die Lampen aus Buchenholz mit LED-Leuchten, geschaffen von Thomas Schenkel und seinen Töchtern Patricia Schenkel und Melanie Wegerle.

Eigentlich sollte das Holz in den Kamin wandern, aber zum Verheizen sei es viel zu schade, erklärten die jungen Frauen. Aus dem Feuerholz werden Kunstwerke. Der Vater spaltet die Holzscheite, und die Töchter bearbeiten diese. Nun verbreiten die Holzarbeiten einen schönen Schein.

Rosi Schlesingers allerliebst aussehende Zwergenhäuschen aus farbigem Filz besitzen ein anheimelndes Leuchten. Sie eignen sich besonders gut als Schmuck für den Jahreszeitentisch. Lampen aus Flaschen hat Matthias Braun gebaut. Für seinen Lampenbau hat der Kunsthandwerker viele verschiedene Ideen auf Lager. Beim Werkeln muss er Vorsicht walten lassen, schließlich sind die Objekte aus Glas. Er bietet die Flaschenlampen in verschiedenen Größen, Formen und Farben sowie mit passenden Lampenschirmen an. Eine Vielzahl von Lichtobjekten aus Rebenhölzern und Fassdauben hat Pub-Besitzer Hackstein gefertigt.

Unterdessen erregen die außergewöhnlichen Arbeiten von Simone Kamm Aufmerksamkeit. Unter anderem verwendet die Künstlerin selbst hergestelltes Pflanzenpapier und andere Naturmaterialien. Ein Hingucker ist ihr Engel, dessen Körper ein knorriges Stück Weinrebe bildet, die zarten Flügel bestehen aus handgeschöpftem Papier, gefertigt aus Spargelschalen. Anja Hubert hat einen opulenten Lampenschirm aus 1200 weißen Filtertüten gewerkelt, ihr Ehemann Armin unterschiedliche Stehlampen und Lichtkästen.

Lichtobjekte auf Bildern stellen die Fotografin Mercedes Borkenhagen und Kunstmaler Willi Hanf aus. Als Poster präsentiert Borkenhagen in Schwarz-Weiß das lichtdurchflutete Zagreb und auf Leinwand einen Sonnenaufgang in Farbe, aufgenommen am Lampertheimer Hollerngraben. Der Hüttenfelder Willi Hand verwendete für seine Streichholzbilder die Airbrushtechnik, wobei er zusätzlich grafische Effekte erzielt.

Zur Einstimmung auf die Lichtarbeiten spulte Hans „Hennes“ Materna Lieder zum Thema Licht ab, wie Christina Stürmers „Millionen Lichter“. Hackstein hatte Gedichte und Sprüche zu diesem Motto herausgesucht. Wie das Gedicht „Licht“ von Christian Morgenstern und von Rainer Maria Rilke „Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.“ roi