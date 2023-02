Engagierter Lotse für Integration

Lampertheim. Ende 2015 floh Shvan Hasan aus Syrien nach Deutschland. Seitdem hat der 29 Jahre alte Mann alles dafür getan, so schnell wie möglich die deutsche Sprache zu lernen und zu verstehen, wie Deutschland funktioniert. Wie es von der Stadtverwaltung heißt, ist der Syrer für Lampertheim „ein absoluter Glücksfall“. Durch seine Ausbildung zum Integrationslotsen beim Lernmobil Viernheim leiste er einen wichtigen Beitrag zur Integrationsarbeit.

Dafür erhielt er nun vom Ersten Stadtrat und Sozialdezernenten Marius Schmidt (SPD) sein offizielles Zertifikat. „Für mich war es wichtig, mich so schnell wie möglich in Deutschland zurecht zu finden, um auch anderen Geflüchteten zu helfen“, so Hasan. Mit seinen Sprachkenntnissen in kurmanci (kurdisch) und arabisch steht der zweifache Familienvater dienstags in der Flüchtlingsunterkunft Florianstraße für Menschen zur Verfügung. Auch darüber hinaus engagiert er sich: „Wenn jemand Hilfe bei Arztbesuchen oder Behördengängen braucht, bin ich auf Abruf.“

„Herr Hasan ist ein Paradebeispiel dafür, wie Integration funktionieren kann, wenn bei den geflüchteten Personen die Bereitschaft zum Lernen und bei den Behörden die Bereitschaft zum Fördern vorhanden ist“, lobt Marius Schmidt. Bei Hasan gehe es stetig aufwärts. So wolle er nun den Busführerschein erlangen, um dann in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis starten. red